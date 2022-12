Slik bruker du Lensa - appen «alle» bruker for å redigere profilbildene sine

Portrettbilder av vår kollega, generert av Lensa. Kamera Vilde M. Horvei, Tek.no

Hvis du har vært i nærheten av Instagram det siste døgnet, har du helt sikkert kommet over en rekke profilbilder som ser ut som illustrasjoner, og trolig lurt på det samme som oss: Hvordan lager man slike profilbilder, og hva er egentlig greien?

Appen «alle» ser ut til å bruke heter Lensa, som bruker kunstig intelligens for å modifisere allerede eksisterende profilbilder. Det er ikke ulikt andre typer AI-verktøy vi tidligere har omtalt, slik som Dall-E 2 og Midjourney, men forskjellen er at Lensa er uendelig mye enklere å bruke.

Foruten at både Midjourney og Dall-E 2 er mer PC-vennlig enn mobilvennlig, og Lensa til sammenligning er en applikasjon du laster ned, så krever ikke Lensa mer enn at du har over 10 profilbilder tilgjengelig for opplasting.

Med utgangspunkt i de 10–20 profilbildene du laster opp, genererer den mellom 50 og 200 variasjoner av «avatarer» på 20 minutter, som du kan bruke som profilbilde.

Men gratis er det faktisk ikke.

Hva med sikkerheten? Mange vil nok spørre seg hvorvidt man gir Lensa tillatelse til å anvende bildene av en selv for all evig tid. Svaret på det er nei, i kke egentlig. Du gir tillatelse til at appen skal kunne bruke bildene dine for å redigere dem, men Lensa opplyser at de sletter bildene av deg etter at avatarene er laget. Derimot krever de at du signerer på at du er myndig, eller at dine foresatte har gitt tillatelse til at de redigerer bildene dine. Mer +

Lurer med «gratis»-periode

Kamera Skjermbilde, Lensa

Etter å ha lastet Lensa, får du mulighet til å huke av for en ukelang «prøveperiode», men det er ikke dermed sagt at det er gratis å bruke den likevel. For parallelt med prøveperioden får du også opplyst at du samtidig får halv pris på «Magic Avatars». Med andre ord, Lensas abonnement koster 369 kroner i året, men for å faktisk bruke appen må du betale for hver bolk bilder du ber den generere.

For hver gang du genererer nye bilder, får du tre ulike valg. For 50 bilder fordelt på fem ulike kategorier betaler du 65 kroner (33 i prøveperioden), for 100 bilder i 10 kategorier betaler du 85 kroner (44 kroner i prøveperioden), og for 200 variasjoner i 10 kategorier betaler du 129 kroner (65 kroner i prøveperioden).

Det er med andre ord langt fra gratis.

Rediger bilder og video i appen

Fra venstre: originalbildet, redigert bilde, og sist skjermbilde fra hvordan verktøyet er ut i appen.

Men når du først har et abonnement, kan du også gjøre mer enn å bare skape nye avatarer. Appen har nemlig flere smarte redigeringsfunksjoner for portrettbilder, samt også en videoredigeringsfunksjon. Redigeringsverktøyene er faktisk såpass gode at du (nesten) kan forandre alt på utseendet ditt i portrettbildemodus. Som journalisten som både fikk smalere ansikt, større øyne og lilla hår.

Nedenfor ser du en rekke instagramposter med bilder fra Lensa, samt en video vi satt sammen i Lensa av portrettbildene vi laget.