Apples nye funksjon skal kopiere stemmen din på 15 minutter

Kan blant annet hjelpe de med ALS.

Kamera Apple

Hannah Alvestad 20. mai 2023, 06:00 Lagre Lagre artikkel

iOS 17 skal lanseres i høst, men allerede nå har Apple vist frem nye tilretteleggingsfunksjoner, blant annet en funksjon kalt «Personal Voice». På kun 15 minutter skal en iOS-bruker nemlig kunne opprette en kunstig stemme som skal høres ut som deres egen stemme.

Funksjonen kan for eksempel assistere dem som vet at de kommer til å miste taleevnen på grunn muskelsykdommer som ALS, i å kunne fortsette å «snakke» med sin egen stemme, melder Apple.

De annonserer også «Live Speech», som fungerer sammen med Personal Voice. Med Live Speech skal brukere kunne skrive det de ønsker å si, og det vil bli lest høyt av den kunstige stemmen. Det skal også være mulig å lagre setninger og fraser som blir brukt ofte, slik at det går raskere å få dem sagt med Live Speech.

«Voice banking»

Personal Voice, eller Personlig Stemme, vil ta i bruk såkalt «voice banking», som er en metode hvor brukeren oppretter en realistisk «kunstig» stemme ved hjelp av en rekke opptak av sin egen stemme. Tradisjonell voice banking krever i dag at brukeren må spille inn omtrent 1500 forskjellige fraser, og koster dyrt i form av både tid og penger.

Prosessen tok flere uker da Philip Green, som sitter i styret hos Team Gleason, gjennomførte den for fire år siden. Dette forteller han i et intervju med Fast Company. Team Gleason er en veldedig organisasjon som jobber med å bistå de som er rammet av ALS.

Ikke alle har mulighet til å bruke flere uker på å lage en stemme lik sin egen. Chance Miller, som er journalist i 9to5mac, forteller at i morens kamp mot ALS var taleevnen noe av det første hun mistet.

Apple sin voice banking er rask og trygg

Apple fremhever at deres stemmeinnsamling skal være tryggere enn det er hos andre aktører i dag. Tradisjonelt gjøres slik innsamling via en server, som utsetter brukere for risiko for å få stemmen sin stjålet og misbrukt. Med Personlig Stemme lagres alle lydklippene og all informasjonen lokalt på enheten som benyttes til innsamlingen, som gjør det umulig for andre å få tilgang til stemmen din.

Den nye funksjonen gjør det ikke bare enklere for de som allerede har blitt diagnostisert med ALS, det åpner også for dem som vil lagre stemmen sin i tilfellet de skulle bli utsatt for ALS eller andre sykdommer som kan få konsekvenser for taleevnen.

iOS 17 byr også på andre funksjoner som er tilrettelagt for dem med helsemessige utfordringer. Blant annet kommer muligheten til å få hjemskjermen som en liste i stedet for rutenettet vi er vant til i dag og muligheten til å peke på tekst gjennom telefonens kamera og få teksten lest opp.

Apple har foreløpig ikke sagt hvilke iPhone-versjoner som skal støtte Personal Voice-funksjonen, men alle Mac-maskiner med Apples M-brikker vil gjøre det, skriver Fast Company.

20. mai 2023, 06:00

Mer om AppleALSiOS