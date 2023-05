Nå er Netflix’ passorddelings-sperre kommet til Norge

Men vi slipper unna billigere enn en del andre.

Deling av passord med venner og kjente har vært i strid med Netflix’ brukeravtale, men i praksis har Netflix ikke slått ned på det - før nå. Kamera ALASTAIR PIKE / AFP

Stein Jarle Olsen 24. mai 2023, 09:07 Lagre Lagre artikkel

Netflix’ lenge varslede oppgjør mot venner, familier og andre som deler kontopassord er her - også i Norge. Det varsler Netflix i en melding.

Fra og med tirsdag skal medlemmer som deler kontoen sin utenfor egen husholdning ha begynt å få e-poster med informasjon om at de nå må betale for hver bruker som benytter kontoen utenfor det som er definert som «eget hjem».

39 kroner

Prisen? 39 kroner per bruker, og muligheten til å legge til ekstramedlemmer finnes kun på Netflix’ Standard- og Premium-abonnementer, ikke på innstegsabonnementet Basis.

Standard-abonnenter kan legge til inntil ett ekstramedlem, Premium-brukere inntil to. Den norske prisen er for øvrig betydelig lavere enn prisen for eksempel i USA, hvor ekstramedlemmer koster 7,99 dollar i måneden, altså over 80 kroner med dagens kurs. I Storbritannia er prisen fem pund, nesten 70 kroner, per bruker.

Ekstramedlemmene må ha sin egen konto og sitt eget passord, men medlemskapet betales av personen som innehaveren av «hovedkontoen». For de som har Netflix-tilgang gjennom partnere, for eksempel andre strømmetilbydere, vil det ikke være mulig å legge til ekstramedlemmer ved lansering.

Slik ser den ut, e-posten Netflix har begynt å sende ut til kunder som deler kontoen sin med andre utenfor hjemmet sitt. Kamera Netflix

Et smutthull?

Hva som er husholdningen din kan ifølge Netflix angis ved å logge inn på en Netflix-app på en TV og via innstillingsmenyen angi eller oppdatere husholdningen.

Hvis du ikke gjør dette, vil husholdningen din defineres automatisk ved hjelp av opplysninger om IP-adresse, hvilke enheter du bruker og kontoaktiviteten din. Netflix er imidlertid tydelige på at de ikke samler inn GPS-data for å finne den fysiske plasseringen på enhetene dine.

Du skal fortsatt fint kunne bruke Netflix-kontoen din også på farten, på reise og alle andre steder som ikke er på hjemme-wifien din. Om du har en hytte, feriebolig eller annet sted hvor du ofte bruker Netflix ligger det inne en slags autentiseringsprosess hvor du må logge inn på Netflix-appen på en mobil enhet i det vanlige hjemmet ditt én gang i måneden - og så gjøre det samme på hytta for å «vise» at det er deg.

Her ligger muligens kanskje også et smutthull om du deler med noen i nærheten av deg - hvor du kan svippe innom en gang i måneden og logge inn på kontoen din på deres wifi-nettverk.

Ekstramedlemmene har begrensninger

Ekstramedlemmene tilknyttet kontoen din har også noen begrensninger tilknyttet brukeren sin. De kan eksempelvis bare se på én enhet av gangen, og de kan kun laste ned innhold på én enhet av gangen.

De kan ikke opprette flere profiler på kontoen sin, og de må aktivere kontoen sin i det samme landet som kontoeieren er tilknyttet. Fra tidligere har Netflix lansert en funksjon for å overføre en Netflix-profil til en ny konto, slik at det blir lett å få med seg historikken sin når passorddeling ikke lenger blir tillatt.

24. mai 2023, 09:07

Mer om NetflixStrømmetjenester