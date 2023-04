HBO Max og Discovery+ slås sammen: Blir til Max

HBO Max og Discovery+ blir til en ny strømmetjeneste som rett og slett får navnet Max. I USA lanseres den nye tjenesten 23. mai. Kamera Warner Bros. Discovery

Hannah Alvestad og Stein Jarle Olsen

At HBO Max og Discovery+ skal slås sammen til en ny strømmetjeneste har vært kjent en stund, men onsdag fikk vi vite alle detaljene.

Først og fremst blir navnet på den nye tjenesten rett og slett «Max», og for det andre skal tjenesten lanseres i USA 23. mai.

«En indikasjon»

Det er foreløpig uvisst hva som skjer i det norske markedet, men i en pressemelding opplyser Warner Bros. Discovery at den nye strømmetjenesten vil bli lansert i Europa i 2024.

«Lanseringen i USA er en indikasjon på hva som kan forventes i Europa, men det vil være viktige forskjeller siden regionen er mer kompleks med flere land, ulike innholdsavtaler og partnere, og ulike reguleringer. Detaljer for Europa og Norden er ennå ikke på plass, og det kommer til å være variasjoner mellom markedene», heter det i meldingen.

Dersom sammenslåingen blir realitet i Norge, vil brukerne få tilgang til storserier som «The Last of Us» og «Succession» fra HBO Max, og norske realityserier som «Ex on the Beach» og «Grenseløst Forelsket» fra Discovery+, på samme strømmetjeneste.

For Norges del kompliseres nok også bildet av at Discovery har rettighetene til en del sportsinnhold, som tennis, golf, sykkel og ikke minst sommer-OL i Paris i 2024.

Nye prisplaner

Den nye strømmetjenesten vil i USA lanseres med tre abonnementsnivåer, hvor dagens pris på 16 dollar i måneden, rundt 160 norske kroner, består, men hvor du må betale noen dollar ekstra for å få 4K-kvalitet og Dolby Atmos - ting som er inkludert i HBO Max i dag.

Dette blir de nye abonnementsnivåene:

«Ad-Lite», 9,99 dollar i måneden: HD-kvalitet, maksimalt to samtidige strømmer. Inkluderer annonser.

HD-kvalitet, maksimalt to samtidige strømmer. Inkluderer annonser. «Ad-Free», 15,99 dollar i måneden: HD-kvalitet, maksimalt to samtidige strømmer. Tilgang til inntil 30 nedlastinger. Ingen reklame.

HD-kvalitet, maksimalt to samtidige strømmer. Tilgang til inntil 30 nedlastinger. Ingen reklame. «Ultimate», 19,99 dollar i måneden: 4K-kvalitet med HDR og Dolby Atmos, maksimalt fire samtidige strømmer. Tilgang til inntil 100 nedlastinger. Ingen reklame.

Det vil fremdeles være mulig å kun ha et abonnement hos Discovery+ for amerikanerne, men innholdet som er tilgjengelig vil kun være Discovery-innhold. Dette abonnementet er betraktelig billigere, og ligger på 5-7 dollar i måneden, som tilsvarer rundt 50-70 norske kroner.

I Norge ligger prisene for Discovery+ på 49 kroner til 179 kroner i måneden, hvor prisen avgjør om det er reklamefritt eller ikke og hvilket innhold som er tilgjengelig. HBO Max i Norge tilbyr reklamefritt innhold, og tilgang på alle titler på sitt eneste abonnement, og koster 89 kroner i måneden, eller 699 kroner om en ønsker å kjøpe abonnement for 12 måneder.

Mange nordmenn benyttet seg også av et kampanjetilbud da HBO Nordic ble til HBO Max, som lovet halv pris på abonnement på «livstid». Det gjenstår selvfølgelig å se hva som skjer med det når HBO Max blir til Max i 2024.

Nye serier

Ryktene har allerede florert på internett om en ny Harry Potter-serie, som nå har blitt bekreftet av Warner Bros. Discovery. Serien er kun en av mange nye prosjekter som skal lanseres hos Max-strømmetjenesten.

Den nye Game of Thrones-forløperen «A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight», er kanskje mest nevneverdig. I tillegg vil Max-abonnenter blant annet få tilgang til «The Penguin», en ny serie fra DC-universet, en ny sesong av «True Detective», og en helt ny komiserie basert på «The Big Bang Theory».

Selskapet forteller at Max skal ha et ferskt bibliotek, med mer enn 40 nye titler og sesonger hver måned. Til sammenligning kan en oppramsing av Vulture vise at det kommer 102 nye titler og sesonger på Netflix i april. Kun 18 titler og sesonger forlater Netflix samme måned.

Warner Bros. Discovery har også slitt med økonomien den siste tiden.

I kvartalsresultatene fra siste kvartal i 2022, kommer det fram at selskapet tapte 2,1 milliarder USD, altså rundt 21 milliarder norske kroner, i 2022.

Selskapet økte allikevel i betalende abonnenter med hele 1,1 millioner.