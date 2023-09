Så mye dyrere blir PlayStation Plus i Norge

Kamera Sony/ Playstation

For knapt en uke siden ble det klart at PlayStation øker prisene på årsabonnementet, PlayStation Plus. Nå er de norske prisene klare, melder Gamer.no.

PlayStation Plus er en abonnementstjeneste som gir deg tilgang på en rekke PlayStation-spill uten å kjøpe dem, samt muligheten til å kunne spille online. PlayStation har tre forskjellige typer abonnementer, som naturligvis gir deg ulike grader av tilganger.

Som tidligere varslet øker prisene betydelig. I Europa ble prisene økt med mellom 20 til 27 prosent, og vi ser omtrent den samme økningen her i Norge.

PlayStation Plus Essential

Fra 580 til 680 kroner (17,2 prosent opp)

PlayStation Plus Extra

Fra 970 til 1210 kroner (24,7 prosent opp)

PlayStation Plus Premium

Fra 1170 til 1480 kroner (26,5 prosent opp)

Gjelder fra neste fornyelse

Kamera Skjermbilde, e-post fra Playstation

De nye prisene skal ha trådt i kraft 6. september.

Nåværende abonnenter slipper likevel å betale ekstra før de eventuelt fornyer avtalen etter 6. november. Gjør du derimot noen forandringer i abonnementet, eller ekstra kjøp, vil planen oppdateres til å anvende de nye prisene.

Flere brukere har fått e-post om endringene i deres abonnement 7. september, via en e-post fra PlayStation.

Microsoft setter også opp prisene

PlayStation er derimot langt fra alene med å øke prisene på sine abonnementer. I sommer meldte nemlig også Microsoft at de skulle øke prisene på både selve konsollene, samt strømmetjenestene sine i Europa.

I Norge betyr dette at abonnementstjenesten Game Pass Ultimate nå vil koste 139 kroner i måneden, fremfor 125 kroner som den har kostet hittil.

I andre markeder skal også prisen på Game Pass-medlemsskap for spillkonsoll eller PC ha økt, men dette skjer angivelig ikke i Norge.

Oppdatert 8. september 2023, 08:46