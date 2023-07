Så godt synes elbilister at batteriet holder

Nesten halvparten av elbileiere med biler fra 2015 eller tidligere er uenige i at bilen deres har like god batterikapasitet som da den var ny. - Ikke overraskende, mener Elbilforeningen. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

At batterier kan bli dårligere over tid er ikke overraskende, men hvordan står det til med elbileieres inntrykk av egen bil?

Det har Elbilforeningen spurt om i årets utgave av spørreundersøkelsen Elbilisten, hvor nesten 17.000 elbileiere har svart.

– Ikke overraskende

Ut fra svarene kan man kanskje tolke at det begynner å skje noe når bilen begynner å nærme seg seks-sju år.

Nærmere 17 prosent av eierne med biler fra 2018 og 2019 svarer nemlig at de er uenige eller veldig uenige i at batterikapasiteten på elbilen deres er like god nå som da den var ny.

For elbiler fra 2016 og 2017 er andelen nesten 33 prosent. Og for eiere med biler fra 2015 og tidligere er den 44 prosent.

– Det er ikke så overraskende. Batterier vil få noe redusert kapasitet over tid. Det vi ikke vet, er hvor mye batterikapasiteten er redusert. Men gjennom kontakt med medlemmer har vi ikke inntrykk av at mange opplever en så stor reduksjon at det endrer på hvordan man bruker bilen, sier generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen til Tek.no.

For biler fra i år eller i fjor er tallet bare rundt 3 prosent, mens 7 prosent av eierne med biler fra 2020 eller 2021 synes at batteriet begynner å vise aldring.

Hurtiglading sliter på batteriet

Bu sier batterihelsetester gjennomført i Norge - som også Elbilforeningen selv tilbyr - viser at svært få biler har havnet i nærheten av å utløse batterigarantien - selv etter mange år på veien.

Hos de fleste merker innebærer det at batteriet skal ha minst 70 prosent av opprinnelig kapasitet etter åtte år.

Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu. Kamera JONATHAN NACKSTRAND / AFP / NTB

Spesielt har det vært hurtiglading som har vist seg å slite på batteriet. Batteritestselskapet Aviloo (som også Elbilforeningen har et partnerskap med) har presentert tall som tyder på at hyppig hurtiglading gir langt større batterislitasje enn for biler som kun lades hjemme.

Flåteadministrasjonsselskapet GeoTab utførte i 2019 en studie basert på 6400 elbiler.

De fant betydelig større slitasje på batterier som ofte ble hurtigladet. Etter fire år lå snittkapasiteten på drøyt 80 prosent for elbiler som ble hurtigladet minst tre ganger i måneden, mens tallet var omtrent 90 prosent for biler som aldri ble hurtigladet.

– Enhver lading av et litiumionebatteri bidrar til celledegradering, uavhengig av effekten. Det er imidlertid veletablert at gjentagende lading ved høy effekt kan føre til raskere degradering av et litiumionebatteri takket være lavere effektivitet, forklarte professor Steven Boles ved institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU den gang.

Han pekte også på at det er andre faktorer enn hurtiglading som har større påvirkning.

– For eksempel er valget av hvilken spenning som angir «fulladet» tilstand kjent for å være kritisk for hvordan et batteri aldres. Dette valget avhenger av batterikjemi, men det er opp til celleprodusenten og elbilprodusenten å avgjøre hva som er best for produktet, sa Boles.

Hurtiglading sliter mer på batteriet enn vanlig hjemmelading. Kamera Jørn E. Kaalstad, VG

Batteriråd

Elbilforeningen kommer med følgende råd for å ta vare på batteriet:

Unngå å fullade batteriet når du ikke trenger det, men stopp for eksempel på 80 prosent. Før langturer kan det være praktisk å lade helt opp, og det er helt greit. Om du skal være lenge borte, ikke la bilen stå med lite strøm. Batterier trives best mellom 20–80 prosent. Skal du være lenge borte råder vi deg til å lade batteriet til minimum 60–70 prosent. Bruk normallading mest mulig i dagliglivet om du kan, slik at du begrenser hurtiglading til når du trenger det på langtur. Normallading med for eksempel hjemmeladeboks er mer skånsomt for batteriet enn hurtiglading. Det er også mye billigere. Elbilprodusenter har ulike oppskrifter for å ta best vare på bilens batteri. Les deg alltid opp på hva din produsent selv sier i bruksanvisningen til din bil.

Publisert 30. juli 2023, 12:30

