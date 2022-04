Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Hvilken av disse TV-toppmodellene bør du kjøpe?

Rekordlave priser på to av redaksjonens favoritt-TV-er.

LGs topp-OLED G1 er på sin laveste pris noensinne, sannsynligvis fordi butikkene vil gjøre plass til 2022-modellene. Også Samsungs flaggskip QN95 er å få til samme pris nå.

«Hvilken TV burde jeg kjøpe - Samsung QN95A eller LG G1?»

Omtrent så enkelt var spørsmålet vi fikk inn i redaksjonen fra Tek-leser Knut Håvard, som hadde oppdaget at begge modellene nå hadde falt til rekordlave 17.990 kroner.

Begge modellene har kommet svært godt ut i tester på Tek.no.

Vi ga Samsung QN95A karakter 9,5 av 10, og fremhevet blant annet lysstyrken, HDR-opplevelsen og brukervennligheten i vår test.

LG G1 fikk på sin side 9 av 10, og TV-en briljerte blant annet med bildekvalitet og et pent design som egner seg godt til å henge på veggen. Om du ikke skal henge TV-en på veggen må du imidlertid kjøpe foten separat, som er verdt å ta med i betraktningen.

Så, hvilken TV skal du kjøpe?

Samsung QLED QE65QN95A

LG OLED65G1

QN95A er Samsungs toppmodell blant 4K-TV-er.

Én ting bør avgjøre

Det er først og fremst én ting som bør avgjøre, mener vår TV-tester Ole Henrik Johansen.

– Her har du to skjermer som begge er meget gode på det aller mest essensielle: bildekvalitet. G1 er en OLED-TV som vil trives best i mørke rom, men som kan tåle å stå i rom med noe lys siden den har ganske god lysstyrke til å være OLED. Her vil dog QN95 være flere hakk bedre, siden Neo QLED-teknologien gir deg langt mer lysstyrke. Men siden denne teknologien krever eget baklys, vil den aldri bli så sort som en OLED, selv om forskjellen er forsvinnende liten med QN95.

– Hva du velger av disse to modellene går mye på hvordan miljøet der du skal plassere den er, med tanke på lys. Begge er meget habile på smartbruk, samt at de begge er gode å spille på - selv om Samsungen er et lite knepp bedre på «input lag», sier Johansen.

LGs G1 har en egen kunstmodus for når du ikke ser på TV.

En liten joker er også Samsungs QN900-modell, som er den absolutte toppmodellen med 8K-oppløsning. Her er flere størrelser nedsatt, eksempelvis 65 tommer til 27.990 og 85 tommer til 49.990 kroner. Det billigste vi tidligere har sett 65-tommeren er 29.990 kroner, mens 85-tommeren også er på sitt billigste nivå noensinne, selv om vi tidligere har sett den til samme pris i en kort periode.

Samsung QLED QE75QN900ATXXC

Samsung har for øvrig også en kampanje hvor man får miniprojektoren The Freestyle (som vi testet nylig) inkludert i prisen ved kjøp av en av 8K-modellene fra 2021 i valgfri størrelse. Den koster vanligvis 9.990 kroner.

Vi kalte QN900A et «utstillingsvindu for hva du kan få av teknologi i en TV» da vi testet den før jul. Vi påpekte at det foreløpig finnes ganske lite «ekte» 8K-innhold, men at TV-en gjør en utmerket jobb med å oppskalere lavereoppløst innhold, at lysstyrken er gnistrende og at fargene er svært presise.

Flere størrelser

LG-en har kostet 22.990 kroner ved noen anledninger tidligere, og 19.990 kroner i korte perioder i februar og april, mens kostet 29.990 kroner ved lansering og aldri har vært lavere enn 19.990 kroner. Der har vanlig pris vært 24.990 kroner de siste månedene.

Merk at også 55-tommers-versjonene av de samme TV-ene er satt ned - henholdsvis til 12.990 kroner for Samsung QN95A og 13.990 kroner for LG G1. For Samsungs del får du også 75 tommer til 22.990 og 85 tommer til 37.990 kroner.

PS: Denne saken oppsto som følge av et spørsmål fra Tek-leser Knut Håvard, som lurte på hvilken av de to tilbuds-TV-ene han skulle velge. Har du et spørsmål til Tek-redaksjonen? Send det inn på svarer@tek.no, og så kan det hende vi svarer i vår Tek Svarer-spalte.