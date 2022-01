Avis: HomePod Mini er på vei til Sverige

Testes ut Siri på svensk nå. Kanskje kommer den til Norge også?

Niklas Plikk

Apples første smarthøyttaler – HomePod – kom i 2018, og i sommeren 2021 slapp de en mindre variant kalt HomePod Mini.

Ingen av høyttalerne har ennå vært offisielt lansert i Norden, men nå tyder ting på at mini-varianten i hvert fall er på vei til Sverige.

Det svenske nettstedet Macradion har nemlig snakket med en rekke personer som sier de har testet HomePod Mini med en svensk versjon av taleassistenten Siri.

De skal ha fått tilsendt testeksemplarer av høyttaleren fra et eksternt tredjepartsselskap – ikke Apple – og blitt bedt om å teste ut funksjonaliteten til taleassistenten. Foreløpig er visst ikke taleassistenten særlig flink til å snakke svensk.

– Foreløpig virker det som den svenske støtten er et par måneder borte. Testene har pågått i åtte uker, og flere av våre kilder sier at Siri har problemer med å besvare flere, ganske enkle spørsmål, skriver Macradion.

De har også lagt ved en video i artikkelen sin, som viser hvordan høyttalerne svarer på svensk:

Hva med Norge?

Vi vet av erfaring at Apple og veldig mange andre internasjonale teknologiselskaper ser på Norden som et samlet marked, og lanseringene i våre land pleier å være omtrent samtidig.

Da Siri først kom til Norden var imidlertid Sverige og Danmark et par måneder før Norge. De fikk lokal støtte for Siri i lanseringen av iOS 8.3, på vårparten i 2015, mens vi i Norge måtte vent på iOS 9, som kom senere på høsten, for å få Siri på norsk.

Dermed kan det hende at vi også vil kunne forvente HomePod Mini til Norge i 2022, men kanskje litt etter svenskene, som altså forventer å få det «innen noen måneder».

Apple har naturligvis ikke sagt et pip om noe av dette, hverken testingen av Siri på svensk eller mulige lanseringsdatoer for smarthøyttaleren i noen nordiske land. Dermed får vi ta alt dette med en solid klype salt. Men videoeksempelet med Siri på svensk er i hvert fall en tydelig indikasjon på at høyttaleren er på vei til Norden.

PS: HomePod Mini selges allerede i Norge, men det er via såkalt gråimport. Høyttalerne er ikke offisielt sluppet her, og har heller ikke offisiell Siri-støtte, og kan ikke snakke norsk. Skulle støtten komme vil det trolig være mulig å oppdatere tidligere kjøpte HomePod Mini med ny programvare, og norsk språk vil være på plass.

