Porsche satser hardt på elsykkelmarkedet

Oppretter selskap for å utvikle sitt eget motorsystem og en ny generasjon elsykler.

Er drømmen en Porsche Taycan eller en Porsche-elsykkel på hengerfestet?

Når vi skriver «elektrisk drevet Porsche» vil nok de aller fleste drømme om en Porsche Taycan, men om noen få år kan det være noe helt annet fra den tyske bilprodusenten som vi oftere ser på og ved veiene.

For det er ikke bare elektriske biler som stadig har blitt mer populært – også elektriske tråsykler har tatt store jafs av det tradisjonelle markedet. Og nå melder Porsche om at de vil gå hardt inn i elsykkelmarkedet med to nye selskaper: Porsche eBike Performance og P2 eBike.

Nederlandske Ponooc Investment har gått sammen med Porsche om de nye satsingene.

Det første selskapet, altså Porsche eBike Performance, skal utvikle fullstendige motorsystemer for elsykler. Dette inkluderer batteripakker, programvare og ikke minst selve motoren. Med et komplett motorsystem vil Porsche kunne konkurrere direkte med etablerte aktører som Bafang, Bosch, Shimano og Yamaha.

I tillegg til at vi kan forvente å se Porsche-merkede elsykkelmotorer på forskjellige sykkelmerker, vil slike motorer brukes av det andre selskapet kalt P2 eBike. Her er målet å snekre sammen en ny generasjon elsykler med Porsche-navnet.

Disse skal etter planen stå klare – med nye motorsystemer fra Porsche eBike Performance – fra «midten av dette tiåret». Vi må med andre ord vente til rundt 2025 på akkurat dette.

Har kjøpt seg ekspertise

Uten noen fartstid i elsykkelmotorbransjen å snakke om, har Porsche snarere brukt sine forretningskunnskaper og tjukke lommebok til å kjøpe seg kunnskap og teknologisk ekspertise.

Kanskje din neste elsykkel vil ha Porsche-motor.

De har blant annet sikret seg aksjemajoriteten i kroatiske Greyp Bikes, og i sommer kjøpte de opp tyske Fazua, som også lager sine egne elsykkelmotorer. Fazua skal nå innlemmes i det nye Porsche eBike Performance, som både vil produsere «kompakte» Fazua-merkede motorer og «spesielt kraftige» motorsystemer under Porsche-navnet.

Men det vil altså trolig ta noen år før vi får se de første elsyklene med Porsche-motor. Forhåpentligvis vil det være verdt ventetiden.

I mellomtiden fortsetter uansett bilprodusenten sitt samarbeid med sykkelprodusenten Rotwild, som per i dag produserer Porsche-merkede eBike Sport og eBike Cross med Shimano-motorer.

