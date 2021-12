Avslørte nytt Sonos-produkt ved et uhell

Mini-Sub er angivelig på vei.

Promobilde av lydplanken Sonos Arc og Sub Gen 3.

Det virker som Sonos er på vei med en ny og mindre subwoofer.

Informasjonen om det nye produktet kommer fra Reddit, hvor en av forumbrukerne har delt et skjermbilde fra Sonos-appen.

Han var i ferd med å sette opp en sekundær subwoofer i anlegget sitt via appen, da appen informerte ham om hvilke produkter som var støttet i oppsettet.

Der står det blant annet at han ikke kunne koble til en Sub Mini, og videre at Sub Mini er en liten og sylindrisk utformet.

Sonos Sub Mini annonse Sjekk prisen

I skjermbildet ser man Sub Mini beskrives som en liten, sylinderformet høyttaler.

Dette er første gang en mindre basshøyttaler har blitt omtalt fra selskapet, og vi har ikke hørt noen lignende beskjeder fra offisielt hold.

Spekulerer om pris

Ettersom Sonos ikke har sagt et pip om produktet selv, er det bare spekulasjoner om hva produktet faktisk vil koste. Det er imidlertid antatt å være et produkt hovedsakelig ment for de som kjøper selskapets rimeligere lydplanke – Sonos Beam – og vil dermed prises tilsvarende lavere enn dagens produkt.

Sonos satte nylig opp prisen på Sonos Sub, og i løpet av det siste året har den gått fra å koste 7798 kroner til 8490 kroner. Det er nesten like mye som Sonos Arc-lydplanken, som også har økt i pris det siste året – fra 8990 til 9990 kroner.

Den nye Sonos Beam – som vant vår samletest av små lydplanker – koster 4998 kroner. Hvis Sonos følger omtrent samme prisstruktur kan vi anta at Sub Mini vil koste et sted mellom 4 og 5000 kroner.

Sonos har ennå ikke sagt noe offisielt, men det er trolig ikke snakk om lenge før de slipper den nye subwooferen, ettersom appen allerede omtaler Sub Mini med navn.

Sonos Sub Gen 3 annonse 8 490,- Sjekk nå 8 490,- Sjekk nå