Tester ut ny ladeløsning for elbiler

Flyttbart batteri skal kunne lade fire biler om gangen.

Niklas Plikk

Med stadig flere elbiler på norske veier øker også behovet for ladestasjoner. For å sette opp en ladestasjon kreves det både godkjenning, etablering og bygging, noe som både kan ta tid og koste penger.

Nå kommer det et nytt alternativ i Norge i form av en flyttbar ladecontainer.

– Ladere er dyre i etablering, særlig fordi du ofte må bygge en ny nettstasjon slik at vi får nok strøm. Ladecontainerne gir oss mulighet til å raskt bygge ut ladetilbudet, eller øke kapasiteten i perioder der vi vet etterspørselen vil være høy, sier Åse Bomann-Larsen, eiendomssjef i Circle K Norge.

Kan lade fire biler samtidig

I praksis er det altså en flyttbar ladestasjon med to hurtigladere som kan lade opptil fire biler samtidig. Hver lader har en kapasitet på 150 kW, forutsatt at du lader alene. Er alle plassene i bruk blir det halvparten.

Strukturen er satt sammen av Stokke-selskapet Elywhere, mens Pixii fra Kristiansand har utviklet batteriet og finske Kempower står bak laderne.

Ombord er det et digert batteri som selv får strøm via et nærliggende kontaktpunkt. Batteriet lades altså opp fortløpende, mens elbiler kan koble seg på jevnt og trutt.

– Vil batteriet kunne gå tomt?

– Batteriet er på 300 kWh, og i utgangspunktet skal det ikke kunne gå tomt. Da laderen stod på messen EVS35 Oslo gikk det helt fint og biler ble ladet kontinuerlig uten problemer. Det blir spennende å se hvordan dette fungerer ute på stasjoner med jevn ladetrafikk, svarer Bomann-Larsen.

Det kommer til å være Circle K-stasjonen i Ski som vil være testpiloten for selskapet, hvor ladecontaineren er plassert rett ved siden av stasjonens parkeringsplass.

Dyr lading

Til tross for at ladehastigheten kan være på 75 kW per elbil hvis alle fire ladeplasser er tatt i bruk, kategoriseres Circle K ladecontaineren som Lynlading. Dette er vanligvis det definerer laderne som gir opptil 350 kW.

Dette er den dyreste ladekategorien de har, og koster 7,59 kroner per kWt for drop-in-kunder, eller 6,59 kroner per kWt for registrerte kunder.

Ifølge Elbil.nos oversikt over ladepriser er Circle K blant de dyreste stedene du kan lade elbilen, og da spesielt lynladingsprisen. Bare Ionity-ladere er dyrere.

Ikke ment å flyttes mye på

Selv om ladecontaineren teknisk sett er mobil, er det ikke tenkt at den skal flyttes rundt så mye.

– Den gir oss en mulighet for å øke kapasiteten raskt der behovet for lading er stort ettersom det ikke vil være behov for ny tilknytning til nettet. Vi bruker eksisterende netttilknytning enten fra stasjonen eller koblingspunkt i området. Dette er en løsning vi kommer til å benytte på lokasjoner hvor vi er muligens må fjerne ladetilbudet på sikt. Dette kan være steder hvor vi ikke har en langsiktig leieavtale, områder som er under utvikling (som naboeiendommen vår på Ski) eller steder hvor Circle K selv ikke har erfaring med lading og ønsker å teste behovet i markedet, sier Bomann-Larsen.

Med en mobil ladecontainer slipper visst også Circle K unna litt papirarbeid:

– Etableringen er ikke søknadspliktig - såfremt plassering er i tråd med gjeldende reguleringsplan. Dette muliggjør svært rask etablering, forklarer Bomann-Larsen.

Dermed kan det tenkes at slike ladecontainere vil kunne flyttes rundt til lokasjoner der det er ekstra stort trykk under korte perioder, for eksempel populære feriedestinasjoner om sommeren.

Kan bli flere

Eiendomssjefen til Circle K sier at dersom pilotprosjektet i Ski blir en suksess, vil det være aktuelt å utvide satsingen til flere steder i landet.

– Teknologien må fungere godt nok, og kundene må få en god ladeopplevelse. Det blir svært spennende å følge dette prosjektet fremover, sier Bomann-Larsen.