AMDs nye drivere låser opp høyere ytelse og bedre autooverklokking

Vi innrømmer det, dette er et gammelt skjermbilde.

AMD har nettopp sluppet en ny versjon av sin grafikkprogramvare Radeon Software Adrenalin, nå med versjonsnummer 21.9.1. Denne gangen kommer den også med noen godsaker for de som så smått har tatt i bruk Windows 11, som jo er rett rundt hjørnet.

Denne driveren åpner nemlig for at også brukere av den aller nyeste Windows-utgaven skal få glede av forbedringer som Radeon Boost, Anti-Lag og Image Sharpening, som i sin tur kan hjelpe på grafikkytelsen, gi lavere forsinkelse og forbedre bildekvaliteten.

Les også Slik er det å bruke neste Windows

Enklere «ett-klikks» overklokking

Den nye driveren åpner også for «autooverklokking» av visse PC-oppsett, skriver AMD på sin blogg. Men det krever at du er godt investert i selskapets økosystem, da med en Ryzen-prosessor i 5000-serien og et grafikkort fra Radeon 6000-serien.

Skulle du ha begge deler på plass, er det ifølge AMD bare å smette inn i Radeon-innstillingene og sette på godsakene, som er gjemt under fanene Ytelse -> Finjustering.

Hvis du da skifter fra standard til automatisk overklokking, skal både prosessoren og grafikkortet overklokkes etter en liten omstart. Ellers er det i tillegg også mulig å kun overklokke prosessoren eller grafikkortet, dersom det skulle være mer ønskelig.

Noter deg for øvrig at selv om overklokking i de fleste tilfeller er harmløst, er det ikke hundre prosent sikkert at alt vil gå som smurt. AMD gir derfor ingen garanti på overklokkede komponenter.

Selskapet sier heller ikke om hvor mye overklokking det er snakk om, men her vil det nok variere en del etter hvilke komponenter du har i PC-en og hvor gode kjøleløsninger som er installert.

Kan gi bedre ytelse for RX 5000-serien

Om du har et grafikkort fra Radeon RX 5000-serien bør du definitivt oppgradere driveren. Den kan nemlig gi deg høyere spillytelse om du også har en prosessor fra Ryzen 5000- eller 3000-serien i maskinen din.

AMD har nå aktivert den såkalte «SAM»-funksjonen, som frem til nå har vært eksklusiv for RX 6000-serien, for RX 5000-serien.

SAM står for «Smart Access Memory», og støtter seg på den åpne PCIe-standarden Resizable BAR for gi prosessoren tilgang til alt videominne omtrent samtidig, der den i dag bare kan behandle noen hundre megabyte av gangen. Forbedret tilgang på videominne kan løfte spillytelsen med alt fra null til godt over 10 prosent avhengig av hvilket spill du spiller.

Også Nvidias RTX 3000-serie grafikkort støtter den samme teknologien, men for enkelte kort må den aktiveres manuelt. Vi har skrevet om hvordan du kan aktivere Resizable BAR på Nvidia-grafikkort og få inntil 20 prosent høyere ytelse her »

Du finner den nye AMD-driveren på AMDs nettsider, eller gjennom oppdateringsfunksjonen i Radeon Settings.

Les også En ny æra er på vei: Derfor bør du vite hva «DDR5» betyr