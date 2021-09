Nintendo Switch har endelig fått støtte for bluetooth-lyd

Nå kan du koble bluetooth-hodetelefonene dine til Nintendo Switch og Switch Lite.

Nintendo Switch har helt siden lansering manglet en potensielt viktig funksjon for mange, nemlig støtte for å sende lyd over bluetooth.

Det endrer seg med den siste programvareoppdateringen for konsollen, melder Nintendo på Twitter.

Maks to kontrollere

Støtten for bluetooth-lyd på Switch er imidlertid ganske grunnleggende. Konsollen støtter ikke lyd inn fra mikrofoner, kun lyd ut. Og om du kobler til blåtann-hodetelefoner reduseres antall kontrollerpar du kan ha tilkoblet til to. I tillegg kan du ikke bruke bluetooth-lyd om du spiller flerspillerspill med andre på samme nettverk.

Du kan lagre inntil ti bluetooth-hodetelefoner eller -høyttalere på Switch, men bare én kan være tilkoblet til enhver tid. Etter at du har lastet ned oppdateringen vil du finne menyen for bluetooth-lyd i systeminnstillingene, og oppdateringen gjelder både for vanlig Switch og Switch Lite.

Forsinkelse på lyden har lenge vært en potensiell fallgruve ved bluetooth-lyd, og også noe Nintendo advarer mot at kan inntreffe. Vi har foreløpig ikke hatt anledning til å teste funksjonen selv, men The Verge skriver eksempelvis at de ikke opplevde noen merkbar forsinkelse da de prøvde med Apples AirPods Pro. Dette vil nok kunne variere etter hodetelefonene.

Heller ikke PS5 eller Xbox S/X støtter

Mangelen på bluetooth-lyd har for øvrig gitt grobunn for en del produkter som har forsøkt å dekke behovet for trådløs Switch-lyd på andre måter, som for eksempel de trådløse USB-C-proppene fra Epos vi testet for ikke lenge siden. Det må også nevnes at verken Xbox Series S/X eller Playstation 5 har støtte for bluetooth-lyd.

Xbox har sitt eget system i tillegg, men ellers lener begge seg stort sett på hodetelefoner som bruker en USB-pinne for tilkobling. I tillegg kan man koble kablede hodetelefoner direkte i kontrollerne på begge systemer.

