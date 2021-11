Apples helomvending: – Vil se hele «dealen» først

Dette er reaksjonene på Apples nye program.

Onsdag overrasket Apple ved å annonserte at de ruller ut et omfattende nytt reparasjonsprogram neste år. Det skal la de fingernemme blant oss forsøke å reparere egne Apple-produkter med originale deler, uten å måtte gå til autoriserte – eller uautoriserte – verksteder for jobben.

Både iPhone 12- og 13, og på sikt alle Apples Macer med M1-brikke, skal bli mulig å repareres hjemme dersom ting som batteri, skjerm eller kamera ryker.

Det nye reparasjonsprogrammet heies kanskje ikke så overraskende frem av både miljøorganisasjoner og gjenbruksaktører. Men hva tenker Apple-verkstedene om endringen? Vi har snakket med et autorisert verksted, og et Apple ikke har autorisert, og hvilke følger programmet får for deg og meg som Apple-kunde fremover.

– Viktig at det ikke blir for dyrt

Blant de som jubler for de nye taktene Apple viser finner vi miljøorganisasjonen Fremtiden i våre hender.

Miljøbevegelsen har lenge etterlyst bedre muligheter til å reparere elektronikk, og fagrådgiver Siv Elin Ånestad er klar på at dette er et steg i riktig retning fra selskapet.

– Men det er viktig at det ikke blir for dyrt og at det blir tilgjengelig for «alle», påpeker hun.

Ånestad viser også til at reparasjonsinitiativet deres nok er et resultat av både økte miljøforventninger fra forbrukere, og EUs fokus på retten til å reparere.

Som kjent jobber EU for tiden med å kunne pålegge selskaper å lage produkter som er lettere å åpne og reparere, og som dermed kan få lengre levetid enn i dag.

– Det er sannsynlig at innovasjoner fra elektronikkprodusenter i økende grad vil tilrettelegge for reparasjon og design for økt levetid på produkter. Dette er noe Framtiden i våre hender mener er svært viktig og støtter fullstendig opp om.

– Nye toner fra Apple

En annen aktør som synes Apple er på rett spor, men som samtidig tillater seg å ikke slippe jubelen helt løs enda, er Restarters Norway, som jobber for å fremme reparasjon av elektronikk.

– Dette er helt nye toner fra Apple, som har brukt millioner på å forhindre regelverk for mer tilgjengelig reparasjon, skriver talsperson Anine Dedekam Moldskred til oss i forbindelse med annonseringen fra Apple.

Anine Dedekam Moldskred, talsperson i Restarters Norway.

Hun er spent på å få detaljene, og håper programmet ikke bare er en kampanje hvor Apple i praksis fortsetter å kontrollere all reparasjon av produktene deres.

Eplehuset: – Frykter ikke utviklingen

Eplehuset er blant de mest kjente butikkene der du kan spasere inn for å få iPhonen og Macen din reparert i dag. De er også autorisert av Apple, noe som betyr at de bruker offisielle deler og har godkjente verktøy og rutiner.

Hallvard McGhie Opheim i Eplehuset forteller at de er positive til det nye reparasjonsprogrammet:

– Det kanskje mest positive er at dette kan være et bidrag til at flere produkter blir reparert, i stedet for å bli kastet og erstattet. En viktig faktor er også retursystemet som sikrer at defekte deler tas tilbake og inn i Apples omfattende resirkuleringssystem, på samme måte som delene fra oss.

– I tillegg er det jo ingen hemmelighet at det finnes ganske mange uoriginale deler med varierende kvalitet der ute, som tidvis bidrar til negative opplevelser. Utvidet tilgang til originale reservedeler kan bidra til å redusere den utfordringen.

Hallvard McGhie Opheim i Eplehuset.

Når vi spør om eventuelle økonomiske konsekvenser for egen «reparasjonsbusiness» tilbakeviser Opheim at dette blir et problem:

– For Eplehuset er ikke dette en utvikling vi frykter, men snarere ser positivt på. For kunder som har kompetanse og ønske om å utføre reparasjon selv vil det være positivt. Og for dem som ønsker å benytte vår kompetanse vil vi fortsatt være like tilgjengelige som i dag – enten det er på betalbare reparasjoner som vi snakker om her, eller på reklamasjons- og garantisaker som fortsatt vil kreve autoriserte verksteder.

Selv om detaljene i Apples reparasjonsprogram ikke er helt kjent enda, påpeker Opheim at kunder bør være bevisste på at produktene består av kompleks teknologi der det er lett å gjøre feil:

– Samtidig er vi trygge på at Apple har tenkt nøye gjennom dette og forhåpentligvis funnet gode løsninger for dem som vil utføre arbeidet selv.

Dr. Phone: – Vil se hele «Dealen»

Et verksted som ikke er autorisert, men som brukes av Osloborgere når uhellet er ute, er Dr. Phone. Der har eier Eirik Kvisli stått for skifte av hundrevis av knuste iPhone-skjermer gjennom årene.

Han er i utgangspunktet positiv:

– Dette er for teknisk kyndige personer, som alt annet man begir seg utpå. Ikke alle pusser opp huset eller bytter olje på bilen selv. Men det å ha muligheten bør være en menneskerett, mener han.

Kvisli bemerker likevel at det er mye vi ikke vet enda:

– Jeg vil gjerne se hele «dealen» før jeg kan si om det er bra eller ikke. Pris, logistikk og ikke minst om prisen reduseres etter hvert som produkter eldes må komme frem.

Kvisli påpeker at det er i det siste mye av problemet med autorisert reparasjon ligger i dag:

– Når produkter er 2–3 år gammelt er det ikke lønnsomt å reparere via Apple.

Selv om Kvislis geskjeft kan få økt konkurranse, er eieren ikke særlig bekymret for fremtiden:

– Man kan trekke parallell til bilreparasjon. Du kan gå til delelageret hos et merkeverksted og hente ut deler, men det er ikke mange som gjør det. Så verksteder vil det nok være et mist like stort behov for fremover.

Og som Kvisli også påpeker:

– Nå får vi jo tilgang til etterlengtet serviceinformasjon og deler.

Fremtind: Vil reparere 80 prosent

Selv om Apples initiativ trolig kommer som en konsekvens av økt press fra EU og andre myndigheter, vil reparasjonsprogrammet trolig tas godt imot av kundene.

I en undersøkelse Fremtind Forsikring fikk gjennomført i slutten av oktober kommer det frem at hele 75 prosent av de spurte var villige til å få mobiltelefonen sin reparert heller enn skiftet ut når de melder inn en skade til dem.

Interessant nok økte oppslutningen om reparasjon til 84 prosent når det samtidig ble opplyst om hvor mye CO2-utslipp som kunne spares kontra å skifte ut telefonen med en ny.

– Dette viser både at nordmenn er klimabevisste og at ønsket om å bidra til å redusere utslipp er stort. Samtidig viser det hvor viktig informasjon og kunnskap er for at vi kan ta gode og grønnere valg, sier Hanne Iversen Rye, leder for bærekraft i Fremtind.

Hanne Iversen Rye, leder bærekraft i Fremtind.

Fremtinds beregninger tilsier at produksjon av én smarttelefon medfører et utslipp på 110 kg CO₂. Ved å reparere reduseres utslippet ifølge Fremtind med 88 kg C02 per telefon, og helt sikkert en del penger for forsikringsselskapet også.

Fremtind melder at de får inn omtrent 50 000 skadesaker på mobiler hvert år, og at veksten i antall mobilskader er eksplosiv, med nær en dobling de siste fem årene.

Selskapet har nå som mål å reparere 80 prosent av mobilskader.

