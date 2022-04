Netflix får kategori for filmer du har tid til

Viser filmer som ikke tar hele kvelden å se.

Netflix har lagt til en ny kategori som viser deg en oversikt over filmer som varer rundt halvannen time eller mindre.

Det er ment å hjelpe alle som vil underholdes en stund, men ikke falle inn i eviglange prosjekter som tar hele kvelden. En kategori filmer som virker å ha vokst de siste årene.

Interessant nok har den nye kategorien fått navnet «Short-Ass Movies». Et merkelig navn om man ikke også har fått med seg bakgrunnen til Netflix’ siste grep.

Svar på TV-rap

Kategorinavnet kommer nemlig etter at det populære amerikanske underholdningsprogrammet Saturday Night Live i helgen sendte en sketsj hvor Pete Davidson rapper om hvordan det er for ham å bruke moderne strømmetjenster.

I rappen forteller han at han kan finne omtrent alle filmer i verden, men at det «kveld etter kveld bare er en type film han ser etter»:

«Short Ass Movies». At at most an hour fourty».

Altså filmer som varer i maks en time og førti minutter.

Og det tok altså Netflix et lite døgn å få hele den nye kategorien på plass, nøyaktig som etterlyst.

Hadde lignende kategori allerede

Men, så skal de sies at det nok ikke var så veldig mye jobb for Netflix å stable den nye kategorien på beina. De hadde nemlig allerede en kategori for «filmer under 90 minutter» fra før.

Short-Ass Movie-kategorien inneholder heller langt fra alle filmer Netflix tilbyr som er korte nok, men du finner likevel mange forslag innenfor vanlige sjangere som komedier, krim, romantikk, grøsser, action, thriller og lignende.

Du kan se Short-Ass filmforslagene til Netflix her.

Ifølge selskapet skal alle kunder og enheter ha fått tilgang til kategorien.

