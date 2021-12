Vil ta betalt for å fjernstarte bilen

Toyota med spesiell betalingslås for nøkkelen sin.

Fra en av Toyotas nyere biler.

Moderne biler har mye ulikt fancy ekstrautstyr man kan kjøpe, både fysisk og digitalt. Tesla selger eksempelvis biler som kan låse opp høyere batterikapasitet og hastighet i etterkant, og nå vil Toyota at du skal betale for å fjernstarte bilen din via nøkkelknippet. Det melder nettstedet The Drive om.

Dette vil gjelde alle Toyota-modeller fra 2018 og nyere, som alle har den samme typen nøkkelknippen. Alle har teknologien for å kunne fjernstarte bilen, for eksempel for å varme den opp før du setter deg i den, men bare hvis du betaler for funksjonen i form av en abonnementsløsning vil den bli «låst opp» for deg.

Betalingen det er snakk om er via en abonnementsmodell kalt «Connected Services». I denne pakken finner du «Remote Connect», som altså er fjernstartingen via nøkkelen.

Riktig nok er det mulig å få en prøveperiode på funksjonaliteten, men lengden på denne er knyttet til lydsystemet du velger i bilen ved kjøpet. Og ikke alle Toyota-modeller selges med lydsystemene som «støtter» denne prøveperioden. Dette ble først oppdaget og delt av brukeren JCH_19 på Reddit.

En hundrelapp i måneden

Toyotas nyeste elbil, BZ4X.

Dersom du kjøper en av de to dyreste lydpakkene til Toyota-biler som leveres med dette, Audio Plus eller Premium Audio, vil du også få med «gratis» abonnement på Remote Connect i henholdsvis tre og ti år.

Etter dette vil du måtte betale månedlig eller årlig for å kunne starte bilen fra avstand. Prisen tilsvarer rundt en hundrelapp i måneden (8 dollar), eller litt mindre om du velger årspris i stedet (80 dollar). Prisene er så langt vi kan se ikke å finne i norske kroner enda.

I Reddit-forumet kan man se mange frustrerte brukere som ikke synes noe særlig om ordningen. Samtidig melder enkelte andre Toyota-eiere på forumet Toyotanation om at deres fjernstarting virker selv etter at de har avbestilt abonnementet, mens andre igjen også melder om at funksjonaliteten stoppet å virke fordi de glemte å betale.

Abonnementsmodeller er ikke veldig uvanlige i bilverdenen, men ifølge The Drive er en av hovedårsakene til at Toyotas modell skaper furore at ordningen skaper kunstig produktsegmentering:

– Det ville vært annerledes om nøkkelen krevde en separat mobiloppkobling eller paret opp med eierens telefon via Bluetooth og brukte Toyota-appen, men dette er stadig en gammeldags nøkkel.

Med andre ord snakker den direkte med bilen over radiofrekvenser, og har svært begrenset rekkevidde.

Et annet punkt mange kritiserer ordningen for er at den er vanskelig å forstå, ettersom den er koblet sammen med kvaliteten på lydsystemet i bilene; et system som tilsynelatende ikke har noen ting med nøkkelopplåsning å gjøre.

