Nå kommer BlizzCon tilbake

Avlyste arrangementet flere år på rad, men ikke for 2023.

Ilustrasjonsbilde; fra eldre Blizzcon.

BlizzCon 2023 vil etter alt å dømme arrangeres. Blizzard-sjef Mike Ybarra uttalte nemlig i et nylig intervju med Los Angeles Times at selskapet «er fast bestemt på å gjenopplive BlizzCon i 2023». Dermed ser det lyst ut for alle som har pleid å følge med på det som vises frem på den (tidligere) årlige spillmessen.

Koronapandemien tok som kjent knekken på mange fysiske arrangementer verden over, inkludert mange lanseringer og konferanser.

Blant dem var spillgiganten Blizzards årlige konferanse, BlizzCon, som ble avlyst i 2020 og deretter igjen i både 2021 og 2022. Det var riktig nok et par mindre digititale «cons» i denne perioden, men ingen fysiske arrangementer.

Samtidig har Blizzard også hatt mange skandaler de siste årene, både i form av skuffende spillanseringer og ikke minst også rundt arbeidskultur, trakassering og søksmål innad i selskapet.

Ybarra sier da også i intervjuet at de siste to og et halvt årene har vært «utfordrende», men at de har jobbet hardt med å høre på både sine ansatte og spillerne sine og «jobber engasjert for å endre kulturen vår».

Har ansatt ny BlizzCon-sjef

På BlizzCon har Blizzard pleid å vise frem det nyeste de har jobbet med, inkludert (som regel) nye utvidelser til de største merkevarene sine, som World of Warcraft, Hearthstone, Diablo og Overwatch. Tidligere ble arrangementet nesten alltid holdt rundt november, men i år kan det bli endringer ettersom det er en del år siden de sist avholdt et «con».

Så langt er det i det blå nøyaktig når det blir BlizzCon 2023, men det jobbes ifølge Ybarra flittig med å sy sammen programmet og fastslå detaljene og tidshoristonen innad i selskapet.

Blizzard ansatte også nylig en ny BlizzCon-sjef, April McKee, som skal jobbe fullt og helt med dette.

Ybarra sier at digitale lanseringer og format har fungert bra for selskapet de siste årene, men at det ikke helt kan erstatte fysiske ansamlinger:

– Vi annonserte tidligere at vi kom til å ta en pause fra BlizzCon og bruke tiden på å utvikle nye konsepter for fremtiden, men vi ønsker definitivt å returnere til fysiske arrangementer som gjør det mulig for oss å feire sammen med spillsamfunnene i våre merkevarer.

