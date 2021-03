Hyundai: - 42 prosent av bilene gikk til Norge

Stor interesse for nye Ioniq 5.

Hyundai

Vegar Jansen 3 Mar 2021 14:03

Det er en kjent sak at elbilsultne nordmenn hanker inn en forholdsvis stor andel av verdens elbilproduksjon. Dette ble godt illustrert under «verdenspremieren» på Hyundais nye elektriske modell Ioniq 5 i forrige uke, da selskapet kun slapp én variant i et opplag begrenset til 3000 eksemplarer.

Denne «lanseringsmodellen» hadde fått betegnelsen Ioniq 5 Project 45, og de tre tusen bilene skulle fordeles på fem land: Frankrike, Nederland, Storbritannia, Tyskland og Norge. Av disse gikk omtrent 1300 biler – eller hele 42 prosent – til det norske markedet.

Bilene ble visstnok fordelt etter det klassiske «førstemann til mølla»-prinsippet.

– Responsen fra norske kunder har vært utrolig, og vi er svært glade for at så mange nordmenn fikk sikret seg en Ioniq 5 Project 45, sier markedsdirektør Christian Stenbo i Hyundai Motor Norway.

Men det var altså ikke nok bil til alle som ville ha.

– Antallet som ønsket å bestille bil overstiger naturlig nok de som til slutt fikk. Flere tusen nordmenn ønsket å reservere Project 45, og de som ikke fikk bil nå får naturligvis anledning til å bestille og prioritet når vi åpner for å salg av ordinære Ioniq 5 i løpet av våren, forteller produkt- og PR-sjef Øyvind L. Knudsen i Hyundai.

De forventer god tilgang på den nye modellen, og leveranser av ordinære utgaver av bilen er ventet å starte i juli/august. Men aller først vil altså Project 45-bilene bli levert til sine eiere.

Ekstra gunstig pris

Project 45-utgaven av den nye bilen har firehjulstrekk, den store batteripakka på 72,6 kilowattimer og alt av utstyr produsenten har å tilby. Dette inkluderer solcellepaneler på taket, som under optimale forhold visstnok skal kunne gi strøm nok til å kjøre inntil 1300 kilometer i året.

Prisen for denne utgaven ble satt til strategiske 499.900 kroner, noe som ifølge Hyundai er «en ekstra gunstig pris».

– Når det gjelder ordinære priser, så blir disse sluppet i løpet av våren. Vi leverer et veldig nyskapende og innovativt produkt med teknologi og fleksible løsninger som er helt unike i markedet, men vil naturligvis fortsatt være svært konkurransedyktige på pris, sier Knudsen til Tek.no.

Stor akselavstand og god plass

Hyundai

Ioniq 5 er 4,64 meter lang, mens elbilplattformen kalt E-GMP har latt Hyundai gi bilen en akselavstand på hele tre meter – noe som skal gi en ekstra romslig kupé.

I samme segment finner vi biler som Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq, Nissan Ariya og til dels Polestar 2 pluss Tesla Model Y.

Bilen kommer med to ulike batteripakker på henholdsvis 58 og 72,6 kilowattimer netto. Den store batteripakken tillater trekk av henger på inntil 1600 kg, mens det med den lille batteripakken er en grense på 750 kg.

E-GMP-plattformen er bygget med såkalt 800 volts-arkitektur, som det foreløpig kun er Porsche Taycan og Audi e-tron GT som ellers bruker. Dette åpner for blant annet for svært rask lading.