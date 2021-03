Tinder vil snart la brukere bakgrunnssjekke de man matcher med

Kobles sammen med database for bakgrunnssjekk i USA.

Illustrasjonsbilde. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Torstein Norum Bugge 16 Mar 2021 07:43

Engadget melder om at Tinder nå inngår et samarbeid med en database for bakgrunnssjekk, Garbo, slik at brukerne kan bakgrunnsjekke potensielle Tinder-dater før man treffer dem.

Om man først skal treffes, så er det jo en fordel om den andre ikke skjuler eksempelvis grove forbrytelser eller en historie med mishandling. Det er slike ting Garbo mener at deres database vil kunne avdekke, ofte med så lite informasjon som bare et fornavn og et telefonnummer.

Organisasjonen ble grunnlagt av Kathryn Kosmides, som omtaler seg selv som «en overlever av kjønnsbasert vold», og som har som uttalt ønske å gjøre det enklere å finne informasjon om folk du møter på nettet.

Tinder er eid av Match Group, som også eier en rekke andre datingsider som Match.com og OK Cupid. I første omgang er det bare i USA dette vil fungere, og også kun på Tinder, men etterhvert skal tjenesten utvides til også å fungere på mange av disse søstersidene – og også potensielt i andre land.

Tar forbehold for å verne om minoriteter

Garbos database sjekker blant annet et individ for følgende:

Tidligere arrestasjoner

Tidligere dommer

Tidligere besøksforbud

Tidligere trakkassering

Tidligere voldsutøvelse

Nylig innførte de en eksludering av narkotikaforbrytelser, ettersom disse uproporsjonalt setter afroamerikanere i et dårlig lys. I USA er det seks ganger flere afroamerikanere enn resten av befolkningen som får fengselsstraff etter narkotikadommer.

Det er også snakk om at databasen kan bli tatt i bruk for bildelingstjenester som Uber og Lyft, for å gi brukerne en tryggere opplevelse.

Hvordan dette vil la seg gjøre i europeiske land hvor personvern og personlige opplysninger er bedre verner enn i USA, er ikke sikkert. Så når og om lignende integrasjoner blir å finne i eventuelt Europa er høyst usikkert.