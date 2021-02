Samsungs batteriproblemer skal være fikset

Galaxy S21 har slitt med batteritrøbbel siden forrige oppdatering.

Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Ole Henrik Johansen 17 Feb 2021 13:30

Samsung har nå sluppet en oppdatering som angivelig skal få bukt med batteriproblemene som «februar»-oppdateringen av telefonen brakte med seg for en del brukere.

I starten av februar kom oppdateringen som siden har skapte trøbbel for en rekke eiere av Galaxy S21 – hvor brukere på tvers av ulike fora kunne melde om at batteriet tømte seg unormalt raskt.

Samsung selv bekreftet at oppdateringen hadde skapte problemer for noen av de som har en telefon med en Exynos-prosessor – varianten som selges i Norge og i Europa.

Slik sjekker du

Nå skal altså en oppdatering som tar seg av problemene være klar for nedlastning. Versjonen seiler under navnet G99xBXXU1AUB6.

Har du en Galaxy S21, og vil sjekke om oppdateringen har nådd frem i din retning, kan du sjekke dette på følgende måte:

Klikk deg inn til innstillinger. Denne finner du ved å for eksempel trekke ned menyfanen fra toppen av skjermen, og trykke på tannhjulet øverst til venstre.

Bla deg ned i menyen til du finner Programvareoppdatering

Klikk deg inn og se om du har en ny versjon tilgjengelig.

Som oftest vil det ta et par dager før man hører fra brukere hvorvidt oppdateringen har gjort susen eller ikke, så vi får bare krysse fingrene for at Samsung har løst problemene denne gangen.