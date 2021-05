Avis hevder Sony ikke klarer å øke PS5-produksjonen

Mens Sony allerede spår PS5-mangel langt inn i 2022.

Anders Brattensborg Smedsrud 7 Mai 2021 09:05

Snart et halvt år etter lanseringen av Playstation 5 venter fremdeles mange på å få sine forhåndsbestillinger levert. Ute i butikk er den et ekstremt sjeldent syn.

I slutten av april kunne Sony melde at de jobbet for å produsere minst like mange Playstation 5-konsoller det neste året, som de leverte av forgjengeren Playstation 4 da den var inne i sitt andre år med produksjon.

Det skulle bety at minst 14,8 millioner nye Playstation 5 ville finne nye eiere mellom april 2021 og april 2022.

Til tross for det meldte Sony at de så for seg at konsollen ville være mangelvare minst til våren 2022.

Når ikke egne produksjonsmål

Denne uken publiserte imidlertid bransjeavisen DigiTimes (abonnement) , som har flere kilder i den såkalte halvlederindustrien og i selskapene som er ansvarlige for produksjonen av ny elektronikk, en artikkel som sår tvil om Sonys mål.

Ifølge avisen regner nemlig TSMC, som er fabrikken der selve «hjertet» i Playstation 5 produseres, med å bare oppnå en produksjon på 800 000 systembrikker i måneden det neste året. Spoler vi 12 måneder frem i tid gir det Sony mulighet til å produsere 9,6 millioner Playstation 5-konsoller i perioden. Dette er 35 prosent lavere produksjon enn Sony forespeilet for investorer og kunder.

TSMC ser ikke for seg noen økning av produksjonskapasiteten mot slutten av året, noe som blant annet skyldes en ekstremt høy etterspørsel etter systembrikker fra mange produsenter, samt mangel på komponenter som behøves i produksjonen.

Måtte skyve på leveringsdatoen

Det er ukjent hvor mange i verden som fremdeles står på venteliste for en Playstation 5, men det dreier seg nok om flere millioner personer. Her hjemme måtte nettbutikken Komplett nylig sende ut e-poster til kunder som fremdeles ventet på konsollen. Her skjøv de leveringsdatoen tilbake til 31. desember 2021, selv om de «håpet å ha levert forhåndsbestilte konsoller i god tid innen det».

Om du ikke står på venteliste, er nok ditt beste håp for å få tak i en konsoll i år å følge med på nettsidene til butikker som ikke har bundet opp alle bestillingene til forhåndsbestillinger.

Aktører som Elkjøp og Power mottar fra tid til annen mindre partier, og førstnevnte gjorde seg blant annet bemerket med en ny metode for å selge konsoller uten at de ville ende opp på svartebørsen sist gang. Elkjøp kjørte en ny runde med «PS5-lotteri» senest denne uken.

Ny Playstation-utgave kan komme neste år

Selv om mange som ønsker seg en Playstation 5 kanskje må gå inn i 2022 uten, kan det kanskje være en liten trøst at ryktene rundt konsollens første revisjon allerede virrer rundt.

DigiTimes hevder nemlig også å vite at planleggingen av å flytte produksjonen av systembrikken fra dagens 7-nanometerproduksjon til 6 nanometer har startet. Denne såkalte «krympingen» av systembrikken vil i så fall kunne gi fordeler som mindre varmeutvikling og lavere energibehov, som i sin tur kan gi lavere støy fra nye versjoner av konsollen.

Denne prosessen er ofte det som har gitt konsollprodusenter mulighet til å revidere designet på konsollene sine, og man skal derfor ikke se helt bort fra at 2022 blir året når Sony lanserer en mindre versjon av sin relativt voksne spillkonsoll.

Det er AMD som har designet systembrikkene til både Playstation 5 og de konkurrerende Xbox-konsollene fra Microsoft. Også sistnevnte konsoller er mangelvare for tiden, først og fremst på grunn av for få systembrikker.

