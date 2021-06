Krypto stakk av med 25 prosent av grafikkortene

Det er mangel på grafikkort for tiden. Skylda for de tomme butikkhyllene legges regelmessig på alt fra mye innetid og gaming i pandemien, til scalping - altså kjøp for dyrere videresalg, og «mining» av kryptovaluta.

Men vanligvis er det vanskelig å dokumentere akkurat hvor stor del av kaken kryptojegerne har stukket av med. Nå har imidlertid Jon Peddie Research anslått at det er snakk om rundt 25 prosent av grafikkortmarkedet som har gått til kryptograving i årets første kvartal.

Det skal være snakk om 700.000 grafikkort, i mellom- og toppklasse, med en verdi på mer enn 500 millioner dollar, eller drøyt fire milliarder kroner.

Ethereum lønnsomt på GPU (enn så lenge)

Det vises spesielt til at Ethereum stadig vekk graves etter med grafikkort som foretrukket verktøy, der andre valutaer som Bitcoin graves med spesialisert maskinvare - typisk ASIC-er, altså prosessorer laget utelukkende for ett spesielt formål, og ikke generelle prosessorer som en vanlig PC-prosessor, eller til dels en grafikkprosessor, er.

Mot slutten av året, ligger det også an til at Ethereum – som står for størsteparten av markedet for mining – ikke lenger vil la seg utvinne med grafikkort. Da går Ethereum over fra såkalt Proof of Work, hvor man validerer transaksjoner ved mining og grafikkort, til Proof of Stake. Her valideres heller transaksjoner basert på hvor mye Ethereum enkelte personer «låser» og stiller til disposisjon for nettverket.

Overgangen omtales normalt som Ethereum 2.0, og vil blant annet føre til langt mindre energibruk fra nettverket.

Det vil føre millioner av gravere, både profesjonelle og hobbyminere med ett eller flere grafikkort, ut på leting etter nye kryptovalutaer å utvinne. I dag er det ingen nettverk som er store nok til å absorbere mengden datakraft som har vært aktiv med Ethereum-mining, og inntjeningen for kryptogravere vil trolig bli langt lavere enn i dag.

For å komme frem til andelen kort som har havnet i kryptoindustrien har Jon Peddie Research sett på mengden tilleggskort solgt sammenliknet med antallet PC-er i markedet. Andelen har økt kraftig i bølger som samsvarer med økt avkastning på kryptomining.

Mining og spekulanter driver pris

Nvidia har forøvrig forsøkt å hindre at deres vanlige grafikkort brukes til mining, ved å legge inn hastighetssperrer i de nyeste kortene. I tillegg har de lansert egne, raskere, kort uten skjermutgang som utelukkende er laget for databehandling og mining.

Jon Peddie viser forøvrig til at mesteparten av prisoppgangen som kommer i kjølvannet av kortmangelen antakeligvis skyldes mining og spekulanter som støvsuger markedet med kjøperoboter, og selger dyrt etter å ha kjøpt til normalpris selv.

At det siste årets hjemmekontortrend har noe med den økte etterspørselen etter grafikkort å gjøre avvises, siden det er snakk om en ganske brå økning, og at interessen i så fall burde begynt å avta etter hvert.