Her er Kias nye elbil, kommer til Norge i høst

Kias EV6 er Kias versjon av bilen Hyundai kaller Ioniq 5. Kia har valgt et litt sprekere design. Kia

Stein Jarle Olsen 30 Mar 2021 10:14

Kia lanserer tirsdag sin nye elbil EV6, som er den første elbilen fra selskapet som er bygget på en egen, dedikert elbilplattform. EV6 er i praksis søstermodellen til Hyundais nylig lanserte Ioniq 5 , og mange av spesifikasjonene og funksjonene er derfor identiske.

Utvendig er nok kanskje designet på EV6 hakket sprekere enn Ioniq 5-designet. Kia omtaler det som en blanding mellom sportsligheten til en fastback, kompaktheten til en hatchback og ytelsene til en rallybil. Vi synes kanskje den minner om en slags blanding av en Polestar 2 og en Jaguar i-Pace .

Kia EV6, her i GT-Line-versjon. Kia

Lengre enn Ioniq 5

Utvendig avhenger dimensjonene på EV6 ørlite av modellen. Grunnmodellen måler 4,68 meter lang, 1,88 meter bred og 1,55 meter høy, og så skiller modellene GT-Line og GT seg med halvannen centimeter ekstra i lengden og én centimeter ekstra i bredden.

EV6 er dermed noen få centimeter lengre enn Ioniq 5, men til gjengjeld litt mindre høyreist. Den har dessuten ti centimeter kortere akselavstand (2,9 meter mot 3 meter for Ioniq 5), som kanskje kan bety at den vil være ørlite mindre romslig innvendig.

Bilen fåes med to ulike batteristørrelser, og her skiller faktisk EV6 seg litt fra Ioniq 5. Den minste pakken på 58 kilowattimer er den samme, men den største pakken til EV6 er på 77,4 kilowattimer, noe større enn de 72,6 kilowattimene Ioniq 5 kan tilby. Det skal gi en rekkevidde på inntil 510 kilometer - rundt 30 kilometer mer enn søstermodellen.

Kia

Lynrask lading

Også EV6 har såkalt 800 volts-arkitektur, og skal kunne lade fra 10 til 80 prosent på 18 minutter. For versjonen med bakhjulsdrift og stort batteri skal 4,5 minutters lading være nok til å kjøre 100 kilometer. Kia oppgir ikke maksimal ladeeffekt, men vi kan kanskje anta at det er den samme som for Ioniq 5, nemlig 220 kilowatt. Bilen skal kunne lade på vanlige 50 kilowatt-ladere uten behov for adaptere, og varmepumpe er ellers standard i alle modeller.

De to batteripakkene vil også gi ulik motorytelse.

58 kWh-batteri, bakhjulsdrift: 125 kW/170 hestekrefter, 350 Nm

58 kWh-batteri, firehjulsdrift: 173 kW/235 hestekrefter, 605 Nm

77,4 kWh-batteri, bakhjulsdrift: 168 kW/228 hestekrefter, 350 Nm

77,4 kWh-batteri, firehjulsdrift: 239 kW/325 hestekrefter, 605 Nm

I tillegg kommer Kia altså med en høyytelsesmodell kalt EV6 GT. Den vil kun leveres med stort batteri og firehjulsdrift, og ha ytelser på totalt 430 kilowatt (585 hestekrefter) og 740 Nm dreiemoment. Denne skal kunne akselerere fra 0–100 kilometer i timen på så lite som 3,5 sekunder, og toppfarten er 260 kilometer i timen. Her er rekkeviddemålet 405 kilometer, opplyser Kia. For de andre modellene opplyser de foreløpig kun rekkeviddemålene for den mest utholdende utgaven.

EV6 vil ikke ha den flyttbare midtkonsollen som Ioniq 5 har. Men også her er deler av airconditionanlegget skjøvet inn i motorrommet, som skal gi bedre plass i kabinen. Kia

Har hengerfeste

EV6 skal kunne trekke tilhenger på inntil 1600 kg - såfremt batteriet har mer enn 35 prosent kapasitet. Hva som skjer når batterikapasiteten synker under dette har vi foreløpig ikke klart å ta rede på. Kia-toppene ignorerte spørsmålet fra oss på pressekonferansen i forkant av lanseringen, men Kia Norge har lovet å sjekke opp og komme tilbake til oss.

Også Kias elbil har mulighet til å forsyne andre enheter med strøm, enten gjennom en stikkontakt under baksetene eller fra selve ladeporten gjennom en adapter. Den skal kunne levere 3600 watt på denne måten.

Bagasjerommet er på 520 liter. Om du legger ned baksetene øker plassen til 1300 liter, og i tillegg kommer en liten frunk foran. Denne er på 52 liter i versjonene med bakhjulsdrift og 20 liter i versjonene med firehjulsdrift, der motoren foran tar opp en del av plassen. Også EV6 har de såkalte Zero Gravity-setene som kan legges nesten helt ned, men ikke bakseter på skinner, slik Ionic 5 har.

Kia har også laget en funksjon for å spille motorlyd fra høyttalerne i bilen, såkalt Active Sound Design. Den skal ha selvkjøring på motorveien, og gitt at man holder hendene på rattet og kjører i en viss hastighet skal EV6 også kunne skifte fil av seg selv når du bruker blinklyshendelen.

Zero Gravity-setene kan legges så langt ned som baksetet tilllater, og skyver i tillegg opp setekanten litt foran. Resultatet skal bli en optimal ergonomisk liggestilling. Her fra Hyundai Ioniq 5, som har den samme funksjonen. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Kommer i høst

Prisene er ikke klare, opplyser Kia Norges informasjonsansvarlige, Mette Simonsen Sauge, til Tek.no.

– Dette kommer senere. Bilen kommer til Norge til høsten, uten at vi kan si noe mer eksakt tidspunkt nå. Produksjonen starter etter planen i juli/august, skriver hun i en e-post.

EV6 skal produseres i Sør-Korea, og skal ifølge Kia være én av totalt elleve nye elbiler fra Kia frem mot 2026. Fire av disse vil være basert på eksisterende modeller, mens sju vil være nye elbiler basert på E-GMP-plattformen.

Disse sju vil alle få navn i EV-serien, fra EV1 til EV9, opplyste Kia på pressekonferansen i forkant av lanseringen.

Dette er for øvrig noen av de mest aktuelle konkurrentene: