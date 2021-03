Utsolgt overalt: Derfor har likevel Komplett hundrevis av grafikkort på lager

Skjermbilde, Komplett

Niklas Plikk 29 Mar 2021 15:32

Den desidert viktigste (og dyreste) komponenten i en gaming-PC er grafikkortet, og våre samletester av gaming-PC-er blir stort sett avgjort basert på hvilket grafikkort butikkene har puttet i maskinene.

I fjor høst lanserte Nvidia sin nyeste serie med grafikkort, RTX-30-serien , og en samlet teknologipresse ble imponert over både ytelse og prisene selskapet hadde lagt seg på. Erkerivalen AMD fulgte nylig opp med nesten like imponerende RX-6700 XT , og gamere har nå en rekke gode alternativer å velge mellom.

Hadde det bare vært mulig å kjøpe dem. Grafikkort har vært kronisk utsolgt fra første øyeblikk de blir tilgjengelig i hvilken som helst nettbutikk. Grunnen er en kombinasjon av ekstrem etterspørsel, både hos gamere og «kryptogravere», samt produksjonsproblemer. Og problemene ser ut til å bare fortsette .

Men at butikkene er utsolgt er en sannhet med modifikasjoner. For Komplett og flere andre aktører har nemlig hundrevis av grafikkort liggende. Godsaker som AMD 6700 og RTX 3060, RTX 3070 og RTX 3080 er alle på lager, men ikke hvis du skal kjøpe dem individuelt. Bare som en del av selskapets egne PC-pakker.

Selger flest individuelt

Kristin Hovland, kommunikasjonsjef i Komplett. By: Komplett. Komplett

Komplett er en av de største aktørene i Norge, og får dermed inn flere grafikkort enn de fleste:

– Som alle aktører i elektronikkbransjen er vi også rammet av grafikkort-tørke, men på grunn av Kompletts markedsposisjon har vi høy prioritet hos leverandørene, skriver Kompletts kommunikasjonssjef Kristin Hovland i en e-post til Tek.no.

Hun sier imidlertid at de aller fleste grafikkortene de får inn selges individuelt:

– Mesteparten av kortene fordeles til løssalg, samtidig som Komplett opprettholder produksjonen av Komplett-PC overfor kunder som ønsker å kjøpe «en ferdig pakke».

Hundrevis av kort tilgjengelig

Inne på Kompletts oversikt over alle nye grafikkort, er det ikke en eneste kjøpsknapp å spore, bare grå «Motta varsel»-knapper, ettersom ingen er tilgjengelig for salg.

– Hvor mange grafikkort av nyeste generasjon har dere på lager?, spør vi på e-post.

– Tilnærmet ingen, men vi saumfarer markedet kontinuerlig for å kunne tilby grafikkort til våre kunder, skriver Hovland tilbake.

Tar man en titt på Komplett.nos konfigurator for deres egne spill-PC-er, hvor man kan velge hva slags grafikkort maskinen skal komme utstyrt med, ser det imidlertid ut som det er flere hundre grafikkort tilgjengelig. For eksempel 48 stk Asus Geforce RTX 3070 TUF Gaming-kort, og 50+ RTX 3070 Turbo-kort. Grafikkort som har vært utsolgt i alle nettbutikker i lang tid.

Alle disse grafikkortene er tilgjengelige på Komplett, men bare hvis du kjøper det som en del av en PC-pakke. Skjermdump, Komplett

Vi spør Hovland om disse.

– Kortene du viser til er allerede levert til alle som har bestilt, og restlageret er derfor allokert til PC-bygging. Komplett bygger rundt 40.000 PC-er hvert år, men det utgjør en mindre andel av antall grafikkort vi selger. Vi er svært opptatt av å gjøre en fair vurdering når vi fordeler grafikkort mellom løssalg og PC. Vi kan garantere at vi åpner for løssalg så fort vi har mange nok kort til at dette tar seg gjennomføre i Kompletts bestillingssystemer

Andre butikker, som for eksempel Elkjøp og Power, har også stasjonære PC-er med de aller nyeste grafikkortene på innsiden. I motsetning til Komplett bygges imidlertid ikke disse hos butikkene selv, og er i stedet bygd av selskaper som HP og Lenovo, og solgt videre av Elkjøp. Slik som denne .

Misfornøyd

Det er selvfølgelig opp til Komplett å selge grafikkortene på den måten de selv ønsker, men basert på e-poster vi har fått fra leserne våre, er det ikke alle som er fornøyde.

– Jeg har sett etter et nytt grafikkkort i en god stund nå, men 30-serien er nesten helt umulig å få tak i. At Komplett bare selger dem som PC-pakker er helt latterlig, skriver én leser på e-post til Tek.no, som ønsker å være anonym fordi han har en sak gående med Komplett.

Problemet som leseren nevner også er den høye prisen Komplett og andre nettbutikker tar for grafikkortene. På noen måneder har prisene steget med over 30 prosent .

Og situasjonen blir neppe bedre med det første, skal vi tro Hovland i Komplett:

– Dessverre kan vi ikke gi noen signaler om når vi får inn flere grafikkort på grunn av den ekstreme markedssituasjonen som er oppstått på grunn av Covid-19.