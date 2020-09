Bloomberg: Blir produsert 4 millioner færre PS5 enn antatt

Sony sliter angivelig med den nye systembrikken.

Sony

Ole Henrik Johansen 15 Sept 2020 12:00

Sony hadde forventet å lage 15 millioner eksemplarer av den kommende generasjonen PlayStation. Nå må de kutte disse forhåpningene med hele fire millioner enheter, hevder Bloomberg , som har snakket med kilder med kjennskap til saken.

Mer informasjon om den kommende PlayStation 5-modellen er ventet å komme frem i en pressekonferanse som Sony skal holde onsdag kveld norsk tid.

Men allerede nå kan ting tyde på at det blir vanskeligere å få kloa i et eksemplar enn først antatt.

Trøbbel med brikkesettet

Grunnen til at antallet produserte enheter nå må justeres kraftig ned, skal angivelig være at man har støtt på problemer med produksjonen av systembrikken til maskinen.

PS5 er nemlig ventet å få en såkalt SOC-løsning (system on a chip) hvor kjernekomponentene er designet av AMD.

Ifølge kilder skal feilmarginen for produksjonen av denne brikken på et tidspunkt vært helt oppe i 50 prosent. Hvilket altså betyr at halvparten av brikkene ikke var brukbare.

Dette tallet skal nå har bedret seg til et langt mer akseptabelt nivå, men likevel trøbbelet gitt store ringvirkninger for selskapet.

Hva kommer PS5 til å koste?

Med et såpass kraftig kutt i produksjonen blir det spennende å se hva Sony selv sier på den kommende pressekonferansen. Hva vil disse problemene betyr for prisen?

Sony er allerede under kraftig angrep av rivalen Microsoft, som allerede har avslørt hva sin kommende generasjon Xbox vil komme til å koste .

Med en prislapp på 5499 kroner for den dyreste konfigurasjonen av den kommende Xboxen, kan fort Sony få noe å bryne seg på.