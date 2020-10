Google-lansering i kveld: Dette tror vi kommer

Google har sluppet dette bildet av det som skal være to nye telefoner som slippes i kveld: Pixel 5 og Pixel 4a 5G. I tillegg kommer ny Chromecast og en ny smarthøyttaler. Google

Stein Jarle Olsen 30 Sept 2020 08:38

Googles høstlansering går av stabelen i kveld, og selskapet har vært uvanlig åpne om hva som skal avdukes. I invitasjonen selskapet har sendt til ulike medier heter det nemlig at de skal vise frem en ny Chromecast, deres siste smarthøyttaler og nye Pixel-telefoner.

Førstnevnte har amerikanske forhandlere som Walmart og Home Depot allerede hatt ute for salg, og nettstedet The Verge var blant dem som rett og slett gikk ut og kjøpte en ny Chromecast, lenge før lansering.

Den nye Chromecasten er fortsatt en liten «puck» du kobler til med HDMI, og har fått det Google kaller «Google TV» (egentlig en tilpasset versjon av det som frem til nå har hett Android TV) ombord, i tillegg til en liten fjernkontroll. Chromecast vil dermed ikke lenger bare være en enhet du sender innhold til fra mobilen eller PC-en, men heller en medieenhet hvor du kan installere apper og spille innhold direkte.

Prisen er satt til 50 dollar, som sannsynligvis betyr 549 eller 599 kroner i Norge.

Nest Audio

Google bekreftet også i sommer at de jobber med en ny smarthøyttaler, etter at bilder av høyttaleren dukket opp hos reguleringsmyndighetene i Japan. Også denne har blitt sett hos Walmart før lansering, og esken skulle tyde på at navnet blir Nest Audio.

Den ser ut til å være en relativt flat sak fullstendig kledt i tøy, og med fire små lysdioder i front. Prisen er rapportert å være 100 dollar, sannsynligvis 1.190 kroner i Norge.

Pixel 5 og Pixel 4a 5G

Sist kommer altså nye Pixel-telefoner, og også her virker det aller meste å være kjent. Konsensus blant ryktene virker å være at Google denne gang går for et litt mer moderat flaggskip som ikke skal konkurrere direkte med Apples toppmodeller, men med iPhone 11 og iPhone 12.

Det som etter sigende skal være Google Pixel 5. Winfuture.de

Innvendig vil Pixel 5 ha Snapdragon 765G-prosessor, som egentlig er et lite steg ned ytelsesmessig fra Snapdragon 855-prosessoren i Pixel 4 og Pixel 4 XL, men som til gjengjeld kommer med 5G-støtte. Skjermen skal være av 90 Hz-typen (2.340 x 1.080 piksler), og ryktene har pekt på 8 GB RAM som sannsynlig.

Et stort batteri på 4000 mAh skal også være på plass, og Google skal etter sigende ha gått for et tokameraoppsett med en vanlig linse og en ultravidvinkel, som betyr at zoomlinsen fra sist Pixel er ute. Tyske Winfuture , som vanligvis er tidlig ute med nye telefoner, postet allerede for over en uke siden bilder av det som skal være det nye Google-flaggskipet.

I tillegg vil det komme en ny 5G-versjon av nylig lanserte Pixel 4A. Denne vil ha noe mer moderate spesifikasjoner, men sjansen er vel uansett stor for at ingen av dem vil komme til Norge, i alle fall ikke på offisielt vis.

Googles lansering går av stabelen klokken 20.00 i kveld, norsk tid. Lanseringen strømmes naturligvis live på Youtube.