Baldur’s Gate 3: Dropper funksjon for å rekke Xbox-lansering i år

Microsofts Baldurs Gate-avgjørelse vil bli diskutert.

«Baldur’s Gate III». Kamera Larian

Baldurs Gate III, som kom i sommer, er allerede omtalt som et av tidenes aller beste spill. Enn så lenge er det bare tilgjengelig for Windows, mens en Playstation 5- og MacOS-versjon er planlagt 6. september.

For Xbox-gamere har det sett verre ut. Microsoft har en regel som sier at spill skal ha de samme funksjonene for Xbox Series X og S, til tross for at førstnevnte er mye kraftigere enn den andre.

Utvikler Larian har imidlertid slitt med å få på plass muligheten for flerspiller via delt skjerm for Series S, noe som resulterte i usikker lansering på plattformen. Flere fryktet spillet ikke ville komme på Xbox før neste år.

Dropper delt skjerm-funksjonen

Nå ser det ut som situasjonen har løst seg, slik at Baldurs Gate III kan nytes av både Series X- og S-spillere før året er omme.

Løsningen som ble valgt vil nok likevel bli diskutert, for for første gang har Microsoft tillatt at Series X- og S-versjonene av at spill gis forskjellige funksjoner.

Mens Series X-versjonen får støtte for flerspiller via delt skjerm, vil versjonen du spiller på en Series S mangle den muligheten helt.

Dermed åpner Microsoft døren for at du må tenke mer gjennom hvilken konsoll du vil spille spillene dine på fremover.

Det er ikke spikret noen lanseringsdato for Xbox-versjonene, men Larian har nå bekreftet at spillet kommer senere i år.

Kamera Larian

Utfordringer med svake konsoller

Den store ytelsesforskjellen mellom de to Xbox Series-konsollene har også tidligere skapt utfordringer for utviklere. Vanlige utfordringer er bildeflyt og oppløsning, som ofte er mye lavere på Xbox Series S.

Nå som Microsoft har gitt den første dispensasjonen fra regelen om identiske funksjoner, spørs det om ikke flere utviklere etter hvert vil ønske seg unntak for å lansere spill på plattformen.

Det nærmer seg tre år siden Xbox Series-konsollene, samt rivalen Playstation 5, ble lansert.

Les også Utdaterte konsoller skaper hodebry for utviklere 17. juli

Publisert 25. august 2023, 12:26