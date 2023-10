Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Endelig kommer Googles smartklokke offisielt til Norge

Nye Pixel Watch 2 blir tilgjengelig fra neste uke.

Google vil gi oss en enda smartere smartklokke med Pixel Watch 2. Kamera Google

Vegar Jansen Publisert i går 10:57 Lagre

Google viste nettopp fram sine nye mobiltelefoner i Pixel 8-serien, men dette var slett ikke den eneste nye maskinvaren som ble avduket. I samme slengen fikk vi nemlig også Pixel Watch 2 – en oppgradert versjon av selskapets smartklokke.

Det har heller ikke gått mer enn ett år siden den første Pixel Watch så dagens lys, men i motsetning til fjorårets modell blir den nye utgaven offisielt tilgjengelig her i Norge. Faktisk kan den nå forhåndsbestilles, mens slippdatoen er satt til 12. oktober – altså er den kun én uke unna.

Veiledende priser er satt til 4590 kroner for utgaven med Bluetooth/Wi-Fi og 5190 kroner dersom du velger den med 4G LTE i tillegg. Sistnevnte vil kunne sørge for at du er «tilkoblet» selv om du ikke har trådløst nett eller mobiltelefonen din i nærheten.

I likhet med fjorårets versjon har Pixel Watch 2 en tradisjonell sirkulær form med hvelvet glass og krone i «klokken 3-posisjon». Kassen er ifølge Google av 100 prosent resirkulert aluminium og kommer i sølv, sort og rose utførelse. Videre kan uret utstyres med flere forskjellige typer reimer.

Forrige Neste Google Google Google

Oppkjøpet av Fitbit for noen år tilbake har ført til at Google sitter på en del ekspertise innen helse og trening. Dette er derfor også en viktig ingrediens i Pixel Watch 2. Klokken skal være utstyrt med både AI og siste skrik i sensorteknologi for blant annet pulsmåling.

Ifølge Googles pressemelding vil armbåndsuret også «automatisk minne deg på neste treningsøkt eller gi råd om hvordan du kan endre rutinene dine for å øke ditt generelle velvære, for eksempel hvis målingene viser tegn på stress eller sykdom».

Så vet vi det.

Kan passe på

Sikkerhets-/overvåkningsfunksjoner er også på plass. Det nevnes en «Safety Check-funksjon» på tidsintervall som sender statusinformasjon til pårørende etter bekreftelse, samt en «Emergency Sharing-funksjon» der pårørende kan se nøyaktig hvor man befinner seg på et gitt tidspunkt.

Men fokuset er nok i større grad på dette med generell helse og trening, mens Google Assistent visstnok skal gjøre det enkelt å navigere i helsehistorikk og treningsresultater.

Google Pixel Watch 2 4G LTE annonse Utvalgte butikker 5190 hos Elkjøp Sjekk nå

Et 6-måneders Fitbit Premium-medlemskap og 1-måneders prøveversjon av YouTube Music Premium er for øvrig inkludert i prisen.

Interesserte bør merke seg at vi snart kommer med en test av Pixel Watch 2 her på Tek.no.