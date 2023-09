Nothing slipper råbillig smartklokke

Nothing har fått en del oppmerksomhet for sine mobiltelefoner, og vi skrev at Nothing traff blink på første forsøk og at toeren gjorde «ingenting» riktig.

Nylig varslet Nothing at de lanserte merket CMF (Color, Material, Finish), som skulle fokusere på svært rimelige teknologiprodukter.

Billig klokke og propper

Nå slipper CMF sine første produkter, nærmere bestemt et sett ørepropper, en smartklokke og en ladekloss.

Først øreproppene, som har fått det ukreative navnet Buds Pro og skal koste 49 dollar (drøye 500 kroner). De lokker med inntil 45 desibel i aktiv støydemping, 11 timers batteritid per lading uten støydemping (6,5 timer med) og opptil 39 timer om du teller med batteriet i etuiet. 10 minutter lading skal gi solide tre timer avspilling.

Seks mikrofoner skal gi god samtalekvalitet, og proppene er IP54-sikret, så de bør tåle litt regn eller svette. Når de er paret med Nothing Phone (2) vil de automatisk gå i lavforsinkelsesmodus når telefonen settes i Game Mode, og det meste av innstillinger kan justeres fra Nothing X-appen.

Klokken Watch Pro kommer med en 1,96 tommers AMOLED-skjerm (ørlite større enn Apple Watch’ 1,9-tommers skjerm). Oppløsningen er 410 x 502 piksler, og den skal klare over 600 nits lysstyrke på det meste.

Selvfølgelig langt unna Apple Watch Series 9s 2000 nits, men så er prisen også satt til 69 dollar (cirka 750 kroner), altså mindre enn en femtedel av siste Apple Watch.

Klokka har innebygget GPS, mikrofon for samtaler og sensorer som skal måle puls (kontinuerlig), kalorier, repetisjoner, steg, oksygennivået i blodet, søvn og stress, for å nevne noe - og den har over 110 ulike sportsmoduser. Klokka er IP68-sertifisert, og skal dermed kunne senkes i vann.

Batteritiden er oppgitt til 13 dager under typisk bruk, og 27 timer med kontinuerlig GPS.

Fleksibel ladekloss

Sist ut er det CMF kaller en ultrakompakt ladekloss, kalt «Power 65W GaN». Som navnet tilsier leverer den inntil 65 watt fordelt på to USB-C- og én USB-A-port. Den skal støtte alle de vanligste hurtigladestandardene, som USB-PD 3.0, QC4.0 og Samsungs PV2A.

Prisen er satt til 39 dollar (420 kroner), som må sies å ikke være like rimelig som de to øvrige produktene. Du får eksempelvis GaN-ladere på 65 watt til rundt 400 kroner i Norge allerede.

CMF-produktene kommer inntil videre ikke til Norge og Norden, får vi opplyst fra den nordiske Nothing-distributøren Nordic Acceleration. Produktene skal først selges i begrenset antall fra Nothings butikk i London, men flere markeder skal komme til snart, opplyser Nothing.

– Vi har ikke noen tidsramme på nåværende tidspunkt. Fokus ligger i utgangspunktet i andre markeder, som for eksempel India, sier daglig leder Araz Karimian.

