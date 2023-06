Kan bli mange flere storspill på Mac

Lanserer nytt oversetterverktøy som kjører spill fra Windows.

Apples nye «Game Porting Toolkit» skal gjøre det mye enklere for utviklere å sjekke ut hvordan spillet deres vil se ut og kjøre på Mac. Kanskje kan det bety langt flere stortitler på Mac i fremtiden. Kamera Apple

Spill har aldri vært hovedfokus for Apple når det kommer til Mac-plattformen, og det er langt mellom de virkelige stortitlene som kan spilles på Mac - selv om Director’s Cut-versjonen av Death Stranding ble presentert for Mac denne uken.

Fremover kan det bli en endring på dette. Som en del av WWDC-konferansen Apple nylig avholdt, presentert selskapet et nytt sett verktøy som gjør det langt enklere å «portere» spill fra Windows til Mac.

Oversetter til Mac

Det såkalte Game Porting Toolkit er i praksis et programvarelag som «oversetter» Windows-kode til kode som kan kjøre på Mac, i tillegg til å sørge for at tastatur, mus, lyd, nettverk, filsystem og annet fungerer som det skal. De har også en egen oversetter for såkalte shadere, som blant annet brukes til å tegne opp lys og skygger i bildet.

Fremgangsmåten minner om hva Steam-eier Valve har gjort med sin håndholdte spillmaskin Steam Deck, som kjører et Linux-basert operativsystem, men er i stand til å «oversette» Windows-spill slik at de kan kjøre på Steam Deck - som om de kjørte på Windows.

Hogwarts Legacy på en Mac med M2 Max. Kamera just_reload_it/Reddit

Allerede har Reddit-brukere testet ut funksjonen på ulike Mac-maskiner og fått blant annet Cyberpunk 2077, nye Diablo IV og Hogwarts Legacy til å kjøre, med relativt gode resultater.

Reddit-bruker «just_reload_it», som sto bak videoen av Hogwarts Legacy, forklarer at han bare installerte Steam på Windows gjennom Game Porting Toolkit, lastet ned spillet og kjørte det som vanlig. «En stor dag for gaming på Mac», som en annen Reddit-bruker kalte det.

– Game Porting Toolkit tilbyr et emuleringsmiljø hvor du kan kjøre ditt eksisterende, umodifiserte, Windows-spill, og du kan bruke det til raskt å forstå bruken av grafikkegenskaper og ytelsespotensialet til spillet ditt når det kjører Apples MetalFX-på en Mac. Det tar ikke månedsvis å få et inntrykk av hvordan spillet ser ut, høres og oppfører seg. Du ser spillets potensial med en gang, forklarer Apples prosjektleder for utvikling av grafikkbrikker, Aiswariya Sreenivassan, i en demonstrasjonsvideo - gjengitt av blant andre The Verge.

Slik beskriver Apple hvordan man kan hoppe over mange steg man tidligere måtte gjennom før man kunne se hvordan et spill vil yte på Mac. Oversettelseslaget tar seg i praksis av mesteparten, og så gjenstår optimalisering og bugfjerning. Kamera Apple

Åpent for «alle»

Apple er tydelige på at ytelsen nødvendigvis vil lide litt som følge av oversettelsen, men peker på at intensjonen med funksjonen er å la spillutviklere få en rask oversikt over jobben som må gjøres for å portere et spill til Mac.

Samtidig er verktøyet fritt tilgjengelig for alle med en utviklerkonto hos Apple, så hvis du har en slik er det ingenting i veien med å prøve om du har en viss kodeerfaring.

Apples porteringsverktøy er basert på kode fra selskapet CodeWeavers, som selv tilbyr en løsning for å kunne kjøre Windows-spill på Mac kalt CrossOver (som igjen er basert på Wine, som er åpen kildekode).

– Ingen magisk nøkkel

De viste selv frem støtte for DirectX 12 i CrossOver for Mac tidligere denne måneden, men de helte samtidig litt kaldt vann i årene på dem som ser for seg en helt problemfri portering av Windows-spill.

– Våre undersøkelser konkluderte med at det ikke fantes noen «magisk nøkkel» som låste opp DirectX12-støtte på MacOS. Bare for å få Diablo II Resurrected til å kjøre, måtte vi fikse en stort antall feil. Vi anslår at dette vil være tilfelle også for andre DirectX 12-spill: Vi kommer til å måtte legge til støtte på en per-tittel-basis, og hvert spill vil sannsynligvis inneholde flere feil, skrev produktsjef for CrossOver, Meredith Johnson.

Hvorvidt Apples oversetterløsning vil få flere utviklere til å produsere spill også for Mac gjenstår å se, men det er tydelig at Apple har løftet gaming høyere på prioriteringslista også for Mac, ikke bare iPhone og iPad.

I tillegg til porteringsverktøyet lanserte de denne uken en ny spillmodus i kommende MacOS Sonoma, som blant annet kutter forsinkelsen når du spiller med trådløs kontroller og/eller AirPods, i tillegg til at ytelsen i større grad dedikeres til spillet.

