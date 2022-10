Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Slik skal Google stjele kunder fra Apple og Samsung i Norge

Vi har snakket med Google Pixel-sjefen.

Googles sylferske Pixel 7 og Pixel 7 Pro blir tilgjengelig i Norge. Vi tok en prat med Googles Pixel-sjef om det norske markedet, om strategien og om veien videre.

Apple og Samsung har fått en ny utfordrer i Norge, og navnet er Pixel.

Google Pixel, mer spesifikt, og når søkegiganten nå gjør entré i det norske smarttelefonmarkedet er ambisjonen ikke bare å være «til stede», men å ta markedsandeler. Det er Googles sjef for mobil, Nanda Ramachandran, tydelig på.

Mens kollegene hans sto på scenen i New York torsdag ettermiddag, norsk tid, var han hentet til Norge for å kaste glans over det norske lanseringsarrangementet - og for å ta en prat med Tek.no.

– Grunnleggende forskjellig

At det norske markedet er såpass dominert av Apple og Samsung virker ikke å skremme Google.

– Slik har det egentlig alltid vært. Om du skrur tiden 10–15 år tilbake, var det bare Blackberry, Nokia og Motorola, og så skjedde det noe. Apple innoverte stort med touch-grensesnittet. Fundamentet Google legger er grunnleggende forskjellig fra hva de andre smarttelefonprodusentene gjør, med fokus på prosessering på selve enheten, på kunstig intelligens og maskinlæring, sier Pixel-sjefen.

Googles globale Pixel-sjef, Nanda Ramachandran, på scenen i Oslo. Før han kom til Google i 2014 jobbet han et par år i Samsung, og før det i Motorola.

Den første Pixel-telefonen ble lansert i 2013. Det tok dermed ni år før merkevaren ble tilgjengelig i Norge, og med det samme kommer også øreproppene Pixel Buds og Pixel Buds Pro. Til sammen tilbyr Google nå Pixel i 17 land, hvorav 10 av dem er i Europa.

Data fra analysebyrået Canalys viser at Googles-mobilleveranser nesten har tredoblet seg de siste to årene, og at veksttakten virkelig tok seg opp fra første halvår 2021 til første halvår 2022, med over 100 prosent vekst på årsbasis.

– Dere virker å ha hatt ganske bratt vekst i løpet av de siste tre-fire årene med Pixel. Før det virket det ikke å ha vært en prioritet, men det gjør det nå. Hva skjedde?

– Det var alltid en prioritet, det kan jeg si deg. Google er ikke et maskinvareselskap. Google er et programselskap, mens konkurrentene har gjort dette i flere tiår. Hvis du hadde en infrastruktur for annen forbrukerelektronikk og skulle lansere en telefon, hadde du fortsatt hatt lagre, du hadde hatt logistikk, returlogistikk og garanti. Google måtte bygge opp alt fra bunnen. Det var veldig tydelig med Pixel 1 til 3.

Pixel 7 til venstre, Pixel 7 Pro til høyre.

Egne brikker

Ramachandran sier det etter hvert også ble rimelig klart for dem at de måtte gjøre store investeringer i å utvikle sine egne brikker, slik at de hadde full styring over både maskin- og programvare. Resultatet ble brikken Google kaller Tensor, og som nå kommer i andre generasjon i Pixel 7 og 7 Pro.

– Dette tar tid. Selv da vi holdt på med Pixel 1 og 2 konkluderte vi med at vi måtte lansere Tensor G1, og at dette ville kunne skje med Pixel 6. Vi bygde muskler de første tre årene, når det gjelder vår evne til å komme til markedet og den tekniske infrastrukturen. Nå som den muskelen er bygget, er vi i stand til å skalere mye bedre, men intensjonen var alltid der.

Google er tydelige på at det er programvareegenskapene som skal tiltrekke flest kunder til Pixel, og svært mange av dem bruker maskinlæring og kunstig intelligens fra Tensor-brikken.

Kameraappen er eksempelvis i stand til å fjerne uønskede elementer i bilder, den skal kunne skarpe opp bilder som er ute av fokus ved hjelp av kunstig intelligens og telefonen kan transkribere alle videoer og talebeskjeder du får tilsendt direkte på enheten uten at du må være koblet til nett - for å nevne noe.

Google Pixel 7

Google Pixel 7 Pro

Google hadde invitert til storstilt lanseringsarrangement og influencerfest i Oslo torsdag, i anledning norgeslanseringen av Pixel.

Leverer nye funksjoner til alle telefoner

Ramachandran innrømmer at det å kommunisere brukeropplevelse til kundene er en utfordring.

– På kjøpstidspunktet er det gjerne ting som batteri, ytelse eller kamera som folk vurderer. Det er derfor Pixel er mest kjent for kameraet, fordi det er den største kjøpsdriveren, men med én gang du begynner å bruke Pixel slår resten av det inn.

Pixel-sjefen trekker frem at de har en praksis hvor de ruller ut alle nye funksjoner også til eldre Pixel-telefoner, i alle fall så lenge de ikke krever nye sensorer eller annen maskinvare. De kaller det «Feature Drop», og det skjer hver tredje måned.

Googles nye transkribering fungerer også på talemeldinger du får tilsendt.

Feature Drop er også uavhengig av Android-versjoner, hvor Google lover tre nye Android-versjoner etter lansering. I tillegg kommer sikkerhetsoppdateringer hver måned i fem år - opp fra tre år før lanseringen av Tensor med Pixel 6. Det gjør Google til en god nummer to bak Apple, som gjerne leverer nye iOS-versjoner til seks-sju år gamle iPhoner og sikkerhetsoppdateringer enda lenger.

– Hva driver dette?

– Tensor. Nå som vi har full kontroll over teknologien, har vi også kontroll på avhengigheten mellom programvare og maskinvare på en mye bedre måte, i stedet for å være avhengig av tredjeparter. Når jeg skal garantere oppdateringer i fem år, må jeg være sikker på at hele leveransekjeden støtter det initiativet, både med tanke på bugfikser, nye funksjoner og slike ting. Full kontroll lar oss gjøre det.

Ramachandran og Google har samme tilnærming som Apple på mobilfronten, med utvikling av egne brikker og egen teknologi. Til venstre Google Norges kommunikasjonssjef Sondre Ronander.

Vil ikke at du skal oppgradere hvert år

Ramachandran sier sikkerhetsoppdateringer på den måten skiller seg fra øvrige oppdateringer til operativsystemet, som potensielt kan være avhengig av maskinvareoppgraderinger.

– Gjennomsnittlig levetid på en telefon er et sted mellom 36 og 42 måneder, så vi føler fem år er tilstrekkelig dekning på nåværende tidspunkt. Vi snakker naturligvis også om bærekraft, og at folk oppdaterer telefonen sin hvert år hjelper ikke i et bærekraftsperspektiv. Du må ikke oppgradere hvert år, vi vil ikke at du skal oppgradere hvert år. Hvis du vil ha det siste og beste; fint. Hvis ikke skal vi ikke gjøre deg handikappet.

– Dere har fortsatt mange partnere som lager telefoner med Android. Jeg får inntrykket av at Tensor er nødvendig for å få den maksimale Android-opplevelsen. Vil det gi et A-lag og et B-lag på Android?

– Først vil jeg avgrense Android. Google vil alltid vært et plattformselskap og Googles tjenester bør fungere på stort sett alle plattformer og enheter. Internt i Google bygger vi i Pixel-teamet i praksis på toppen av Android, akkurat som alle andre produsenter tar Android og bygger på. Andre produsenter kan selvfølgelig gjøre hva de vil, og deres differensiering og visjon kan være forskjellig fra vår. Det er det vakre med Android.

– Vi ønsker å lage en mest mulig ryddig Google-opplevelse for brukeren, og det er grunnen til at vi la ut på denne reisen, sier Ramachandran.

– Vi blir

Google ser også ut til å følge trenden med å gjøre produktene sine enklere å reparere. Tidligere i år varslet de et samarbeid med repareringsnettstedet iFixit, både for deler og bruksanvisninger om du vil reparere eller bytte en del på Pixel-telefonen din selv. I Norge er det Elkjøp og Telia som er partnere både for salg og oppfølging.

– Hvis det blir en Pixel 8, blir den tilgjengelig her?

– Ja. Når vi har lansert i et land, så blir vi i et land. Vi har et lengre perspektiv på dette. Vi har aldri tidligere trukket oss ut, sier Ramachandran.