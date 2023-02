Ladeekspert om Easee-brevet: - Ikke overbevisende svar på alt

Den norske elbilladerprodusenten Easee er i hardt vær etter at svenske Elsäkerhetsverket har stilt spørsmål ved sikkerheten i laderne deres.

Spørsmålene kan bety salgsstopp, og potensielt også problemer med allerede monterte ladere.

NAFs ladeekspert, Jan Tore Gjøby, er fortsatt ikke sikker på at det går veien for selskapet, og mener det kan gå mot krav om bytte av ladestasjon eller montering av kostbare jordfeilvern i sikringsskapene.

– Grundig og gjennomarbeidet, men ...

Denne uken svarte Easee på spørsmålene, og i hovedsak mener de at de har sikkerhetsmekanismer på plass - men av en litt annen type enn det som er vanlig. I et intervju med Tek viser de til at standardene er retningslinjer, ikke regler.

– Jeg synes svaret til Easee er grundig og gjennomarbeidet, forklarer Gjøby, men:

– De innrømmer at de ikke har gjort alt riktig med dokumentasjon og hvordan ladestasjonen er samsvarserklært. De skriver de skal rette opp i dette. De forklarer også hvordan de har løst beskyttelse mot jordfeil på en ny og annerledes måte ved å innlemme dette tett i ladestasjonen, men problemet er at vi fortsatt ikke kan lese hvordan sikkerheten er ivaretatt ut fra svaret.

– Ikke et overbevisende svar på alt

Hvis du skal lade i henhold til reglementet i dag skal du ha beskyttelse mot jordfeil i bilens likestrømselektronikk som del av løsningen. Det sier altså Easee at de har bygget inn i selve laderen, i form av en elektronisk overvåking.

– Jeg kan ikke si at Easee gir overbevisende svar på alt Elsäkerhetsverket spør om, og dette begynner nå å bli komplisert både teknisk og juridisk, sier Gjøby, som poengterer at det vil ta tid før vi vet utfallet.

– Nå er det mange spekulasjoner ute, men det er viktig at vi ikke konkluderer nå. I første omgang er det å konkludere en jobb Elsäkerhetsverket har tatt på seg. Siste ord i denne saken er langt fra sagt.

Kan gå mot dyre oppgraderinger

Like fullt understreker Gjøby at utfallet kan bli både dyrt og komplisert.

– Hvis Easees argumentasjon ikke aksepteres vil dette få store konsekvenser for forbrukere, installasjonsbedrifter og ikke minst for Easee selv. Hvis Easees argumentasjon og dokumentasjon om sikkerhetsnivå på jordfeilbeskyttelsen ikke aksepteres er dette svært alvorlig, det vil trolig bety at det må installeres et Type B jordfeilvern på tilførselen til alle Easee ladestasjoner.

Et slikt Type B-vern koster fra et par drøye tusenlapper og oppover, i tillegg til montering som naturligvis må gjøres av elektriker.

– Det er også en risiko for at Elsäkerhetsverket sier at det ikke er nok med en Type B vern i forkant, for eksempel på grunn av overspenningstoleransen. Da må ladestasjonene byttes, konkluderer Gjøby.

Gjøby har også tidligere påpekt at det kan komme komplikasjoner og uklarheter rundt fordelingen av ansvar her - og da kanskje spesielt for ladestasjonene som er kjøpt i løsvekt før de er montert av frittstående elektriker.

Easee: - Fungerer i henhold til standardene

Easee ble forelagt påstandene og kritikken fra Gjøby, og VP for Hardware i Easee, Knut Arve Johnsen, svarte følgende:

– Jordfeilvernet l laderen vår fungerer i henhold til de RCD standardene som spesifisert i DoC og øvrig produktinformasjon. Detaljer rundt hvordan sikkerheten er ivaretatt i løsningen vår har vi delt med ESV tidligere i prosessen.

– I brevet det refereres til svarer vi på spørsmålene ESV stiller oss etter å ha sett på produktet vårt. Dette er en del av en ryddig og god prosess mellom Easee og ESV. Sikkerhet har alltid ligget til grunn i all vår produktutvikling siden starten av Easee.

