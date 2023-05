Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Så strenge er egentlig Apple

27 prosent av app-oppdateringene stoppes.

Anders Brattensborg Smedsrud 22. mai 2023, 08:43 Lagre Lagre artikkel

Apple har alltid vært hemmelighetsfulle når det kommer til sin App Store, der du kan hente ned apper til iPhone, iPad og Mac. Nå har de avslørt hittil ukjent informasjon i sin såkalte gjennomsiktighetsrapport.

Som at appbutikken deres besto av nesten 1,8 millioner unike apper, eller nærmere bestemt 1.783.232 stykker, innen utgangen av fjoråret.

Til sammenligning hadde Google Play Store, hovedbutikken for alle med Android-telefon, nesten 2,7 millioner apper ved utgangen av 2022 ifølge Statista.

Avviser mange apper

Hver gang noen vil gi ut en ny app, eller bare oppdatere en eksisterende på App Store, må Apple godkjenne den. Denne prosessen har hatt rykte på seg for å være ganske nervepirrende for utviklere, og nå kan dette ryktet hugges i stein.

Av de totalt 6,1 millionene nye eller oppdaterte apper selskapet gjennomgikk i fjor, ble rundt 1,68 millioner av dem avvist. Det utgjør over 27 prosent av alle forespørsler.

Over én million av disse slapp ikke gjennom fordi de ikke tilfredsstilte Apples egne ytelseskrav, mens rundt 440.000 forespørsler ble avvist fordi apper enten ikke forholdt seg til lover eller andre av Apples egne regler for butikken.

Her er det viktig å påpeke at utviklere kan sende flere oppdateringsforespørsler for en og samme app.

Kina krever flest apper slettet

Apper kan også forsvinne fra butikken, og i fjor luket Apple vekk 186.195 forskjellige apper. De fleste på eget initiativ, etter bekymring rundt sikkerhet eller annet, men Apple må av og til føye seg for autoritære stater også.

Bare i fjor slettet Apple 1474 apper på direkte forespørsel fra en stat, og kanskje ikke så overraskende kom 1435 av disse fra kinesiske myndigheter. Resultatet ble nesten alltid at appene forsvant, men da i hovedsak for kinesiske brukere.

Henter 748 millioner nye apper i uken

Selv om App Store er rundt 15 år gammel holder butikken fortsatt stand. Selvsagt godt hjulpet av at den stadig er den eneste måten iPhone- og iPad-brukere kan installere apper på.

Bare i fjor hentet Apple-brukere ned nesten 748 millioner nye apper hver uke.

Apple deler denne informasjonen som et ledd i et forlik med apputviklere i 2021. Da gikk utviklere til sak mot Apple for manglende åpenhet rundt App Store.

Utviklerne fikk ikke medhold i at App Store ga Apple et monopol, men blant endringene Apple ble tvunget til å gjøre var altså å dele mer informasjon rundt butikken, samt la utviklere få linke til egne betalingsløsninger fra appene sine.

Sistnevnte gjorde det mulig for flere utviklere å omgå Apples egen betalingsløsning, der selskapet tar 15 prosent av alle betalinger.

