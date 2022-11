Musk til angrep på Apple

Hevder brudd på ytringsfriheten.

Kamera Joe Skipper / X03635

I en rekke twittermeldinger hevder Elon Musk at Apple truer med å stenge Twitter ute fra App Store. Noen mener det kan ha sammenheng med at Donald Trump slippes tilbake på plattformen.

Apple selv skal angivelig ikke ha gitt noen forklaring på hvorfor Twitter trues med utestengelse, ifølge Musk selv. Men nettstedet Neowin viser til at Twitter nettopp har åpnet dørene for Donald Trumps tilbakevendig til plattformen, noe som kan være årsaken til at Apple setter foten ned.

Trump har vært utestengt siden 2021 for å ha utgjort en fare for videre vold, i etterdønningene av stormingen av Kongressen i USA.

Da Musk gikk inn som eier av Twitter, valgte han derimot å la «folket» avgjøre hvorvidt de ønsket at Trump skulle komme tilbake på plattformen eller ei, i form av en spørreundersøkelse på Twitter-profilen sin. Resultatet var at flertallet ønsker at han slippes til igjen.

Hevder Apple knebler ytringsfriheten

Musk har tilsynelatende flere høner å plukke med Apple, skal man tro kritikken han har rettet mot selskapet i en rekke twittermeldinger.

Foruten å hevde at Apple forsøker å kneble ytringsfriheten ved å true med å utestenge Twitter fra App Store, angriper han også Apples angivelige misbruk av markedsmakt. Spesifikt Apples velkjente 30 prosents gebyr gjennom salg i appen.

Denne kritikken deler han med flere andre. Blant annet musikktjenesten Spotify, og Epic Games. Sistnevnte endte i en evig saga av rettssaker, fordi Apple kastet ut Fortnite fra App Store fordi de fant en måte å omgå gebyrene på.

Sist, men ikke minst, skal han ha anklaget Apple for å ha fjernet reklamene deres fra Twitter. Her er uansett ikke Apple alene, da flere selskaper har trukket sine annonser fra Twitter den siste tiden, skriver Neowin.