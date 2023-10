Lar deg søke opp bilskiltnummer i ny tjeneste

Skal fungere selv om du ikke husket hele nummeret også.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Nå skal det bli litt lettere å finne ut hvem som eier bilene rundt deg.

Opplysningstjenesten 1881 utvider sine tjenester og skal nå enkelt la deg søke opp eieren av en bil, og samtidig gi deg kontaktinformasjonen. Et etterlengtet sukk for mange, men gratis blir det ikke.

Det er på ingen måte nytt at man kan søke opp eieren av en bil. Dette kan du gjøre på Statens Vegvesen også, om enn etter å ha logget inn via BankID. Derimot får du ingen kontaktinformasjon derfra, dette må du finne på en opplysningstjeneste. Det er altså dette hullet 1881 nå søker å dekke.

Tar 40 kroner per søk

– Når nordmenn søker opp skilt, er det veldig ofte for å komme i kontakt med eieren. Da haster det gjerne. Nå leverer vi alt i ett søk, og bruker systemene våre til å finne riktig kontaktinformasjon på en enkel måte, forklarer Asgeir Ohr, administrerende direktør i 1881 Group AS i en pressemelding.

Det blir derimot ikke gratis, slik det er å søke opp eierinformasjon hos Statens Vegvesen. Den nye skilttjenesten til 1881 krever nesten 40 kroner per skilt du søker opp.

– Det er mye som er gratis i vår nye tjeneste, som grunnleggende informasjon og søk i etterlyst-registeret til Kripos. Men brukerne våre har over tid etterspurt en enklere og raskere tjeneste, med nye funksjoner, som ikke er del av gratis tjenester. Det er det vi leverer her. Alt på ett sted, enklere og raskere, forklarer produktdirektør i Digitale Medier 1881 AS, Geir Egedius, da Tek.no tar kontakt.

På spørsmål om hvorvidt nesten 40 kroner for denne tjenesten kan virke høy for mange, svarer Egedius at tjenesten fortsatt er på teststadiet, men at alle ekstratjenestene som følger med skiltsøket legitimerer prisen man betaler.

– Brukeren får alt på ett sted, med bedre sannsynlighet for korrekt kontaktinformasjon, i tillegg til en rekke andre funksjoner. Alle som registrerer seg med en 1881-innlogging, får for øvrig et oppslag på eier gratis.

Tjenesten er allerede tilgjengelig på 1881, men er foreløpig ikke integrert i 1881-appen. De opplyser at dette vil komme etterhvert.

Kamera Skjermbilde fra 1881.

Kan søke opp skilt med kun deler av skiltet

En ekstra hjelp på veien er at man også skal kunne finne frem til riktig eier, selv når man ikke har hele skiltnummeret. Istedenfor skal man kunne bruke andre kjennetegn slik som bilmerke, modell eller farge, i kombinasjon med deler av skiltnummeret for å finne riktig kontaktperson.

Geir Egedius, forklarer at dette er en tjeneste som vil komme til nytte når noe plutselig skjer i trafikken, som forhindrer avlesing av hele skilt.

– Med denne tjenesten vil du likevel stort sett finne kjøretøyet og informasjonen du trenger. Det er både effektivt og bra for trafikksikkerheten, for eksempel om du ser en råkjører som skaper farlige situasjoner eller noen som stikker av fra en ulykke, uttaler Egedius.

Får informasjon fra politiets etterlysningsregister

Foruten at tjenesten enkelt skal gi deg kontaktinformasjon til eieren av bilen, skal den også tilby en rekke andre opplysninger. Slik som informasjon om kjøretøyet, salgsverdien og hvorvidt kjøretøyet eller skiltet er meldt stjålet.

- I Norge er rundt 80 000 kjøretøy og nærmere 100 000 skilt etterlyst i dag. Vi håper tilgangen til opplysninger om etterlyste kjøretøy vil bidra til å oppklare noen av de sakene. Vi mener det er viktig for nordmenn å enkelt kunne finne ut at den feilparkerte bilen i gata er stjålet, forklarer Egedius.

Denne tilleggsinformasjonen tilbys ved innhenting av informasjon fra politiets etterlysningsregister over stjålne og etterlyste kjøretøy og skilt, Statens Vegvesen og KVD Norge. Kripos har godkjent utlevering av opplysninger om stjålne og etterlyste skilt.