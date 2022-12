Finansdepartementet sier blankt nei til utsatt elbilmoms

Tesla nærmer seg ny månedsrekord for Model Y i desember, og modellen kan også gå forbi bobla som den mest solgte på et år noensinne. De kundene som ikke får registrert bilen sin før nyttår må imidlertid belage seg på en ekstraregning. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Forsinkelser på leveranser og kø i Drammen havn fikk Bilimportørenes landsforening til å be Finansdepartementet om en «overgangsordning» for elbiler som er på vei til Norge.

De ville ha utsatt innførsel av både moms og den nye vektavgiften på elbiler til 1. februar, men får nå blankt nei fra Finansdepartementet og regjeringen.

– Det er forståelig at bilkjøpere som opplever at bilen blir dyrere enn planlagt på grunn av forsinkelser i leveransene blir frustrert. Bilbransjen må alltid ta høyde for at det kan komme avgiftsendringer og leveringsutfordringer og gi kundene tilstrekkelig informasjon om dette, sier statssekretær Lars Vangen (Sp) i Finansdepartementet til Tek.no.

– Ble varslet i mai

De nye avgiftene er 25 prosent moms på alt som overstiger 500.000 kroner av kjøpesummen på bilen, i tillegg til en vektavgift på 12,50 kroner per kilo bilen veier over 500 kilo. For en bil til 600.000 kroner som veier 2000 kilo utgjør avgiftene samlet drøye 43.000 kroner.

Vangen påpeker at bransjen har hatt god tid til å forberede seg på endringene.

– Endringene i momsfritaket for elbiler ble varslet i revidert statsbudsjett for 2022, som ble lagt frem 12. mai 2022. Denne innstramningen har derfor vært kjent relativt lenge, og de ulike aktørene har hatt god tid til å tilpasse seg endringene.

– Stortinget har ikke vedtatt noen særlige overgangsordninger i forbindelse med de varslede avgiftsendringene, og biler som registreres og leveres til kunder i 2023 må derfor behandles i henhold til reglene som gjelder fra 1. januar 2023. Finansdepartementet har hjemmel til å gjøre unntak fra regelverket i særlige tilfeller, men kan ikke bruke denne fullmakten til å gi en generell utsettelse av Stortingets iverksettingsdato, sier Vangen.

– Tenkte at vi måtte prøve

Direktør Erik Andresen i Bilimportørenes landsforening er skuffet.

– Vi var klar over at det var problemer i havnene siden november, men det var først uti desember at det toppet seg helt og alt skar seg. Og da tenkte vi at vi måtte prøve. Mulig vi skulle vært tidligere ute. Brevet fra oss kom jo sent, men det hadde ikke vært umulig å få det til hvis man hadde ønsket, sier han.

– Vi er skuffet over at vi ikke engang fikk et møte og kunne lagt fram saken, for det er noen tusen kunder som det angår som kommer til å bli veldig skuffet. Regjeringen burde ha lagt godviljen til for å forhindre den ekstraregningen som folk ikke har tatt med i beregningen.

Direktør Erik Andresen i Bilimportørenes landsforening er skuffet over at det fortsatt blir moms og vektavgift fra 1. januar. Kamera Bilimportørenes landsforening

Toyota Norge dekker regningen for sine kunder

Noen kunder slipper imidlertid å få avgiftsregningen i nyttårsgave. Den norske Toyota-importøren varslet onsdag sine kunder at de tar moms- og avgiftsregningen for alle bZ4X-kunder som hadde signert kontrakt før den famøse tilbakekallingen av bilen 25. juni i fjor og hadde fått kommunisert levering i år.

Toyota bZ4X. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

bZ4X ble holdt igjen i mange måneder fordi hjulboltene på bilen ikke var festet godt nok og hjulet dermed i ytterste konsekvens kunne falle av.

«Utfordringen med hjulbolter har ført til en ekstraordinær leveringsutfordring for bilmodellen. Biler som var planlagt produsert og levert i 2022 har blitt skjøvet på i påvente av løsning. Resultatet er dessverre at mange biler ikke kan leveres før i 2023», skrev Toyota - og: «Toyota tar ansvar for den avgiftsmessige konsekvensen av de ekstraordinære leveringsutfordringene for bZ4X»

Den totale avgiftsbelastningen ville ligge på mellom 18.000 og 38.500 kroner for bZ4X-kundene, ifølge Toyota. Fra tidligere har også Volvo hatt en kampanje om at de ville dekke avgiftsregningen for XC40-og C40-kunder som bestilte bil i 2022 og tar levering i 2023.

