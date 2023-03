Nvidias «Founders Edition» har kommet til Norge

Endelig kan du kjøpe Nvidias egne kort.

Nvida RTX 4090 Founders Edition. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Nvidia annonserte i dag at de endelig vil tilby sine egne såkalte «Founders Edition»-grafikkort på det norske markedet.

Kortene selger gjennom Nvidias egen nettbutikk.

Dette har vært etterspurt helt siden selskapet begynte å selge egne modeller da GTX 10-serien ble lansert i 2016. Enkelte Founders Edition-kort har siden blitt solgt via Nvidias norske nettbutikk, men da i en kortere periode, og kun for et knippe modeller.

Her i Norge har Founders Edition-kortene dermed først og fremst vært forbeholdt oss som tester dem og mottar kort direkte fra Nvidia.

Plutselig ble testene våre av RTX 4080 Founders Edition og RTX 4090 Founders Edition langt mer relevante!

Dette gjør Founders Edition interessante

Grepet Nvidia tar nå er svært interessant av flere grunner:

Pris. Nvidias «Founders Edition» er ofte blant de rimeligste modellene i en serie, der partnerkort fra Asus, MSI og andre kan koste fra noen hundrelapper til flere tusen kroner ekstra.

RTX 4090 Founders Edition koster 21.000 kroner hos Nvidia. Billigste RTX 4090 tredjepartskort i norske nettbutikker er ifølge Prisguide.no 20.800 kroner, men dette er en tilbudspris. De fleste modellene ligger rundt 21–23.000 kroner eller høyere.

RTX 4080 Founders Edition koster 15.600 kroner hos Nvidia. Billigste RTX 4080 tredjepartskort i norske nettbutikker er ifølge Prisguide.no 15.300 kroner, også her en tilbudspris. De fleste modellene ligger rundt 16.500 kroner eller mer.

Design. Founders Edition-modellene er alltid svært stilrene og blottet for drageemblem, sterke farger, disco-RGB-belysning og lignende. Mange, inkludert oss i Tek, har tidligere beskrevet dem som «mer voksne» og «proffe».

Nvida RTX 4080 Founders Edition. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Overklokking. Ikke bare yter Founders Edition-kortene innenfor en prosent eller to av de kraftigste partnermodellene, men Nvidias egne kort er ofte de som tilbyr den høyeste økningen av spenning og strømtilførsel også. Slik at de kan overklokkes. Nå synes vi i Tek at underklokking er mye mer interessant for tiden (få mindre støy og spar strøm!), men det er i alle fall lenge siden partnerkort var mye raskere enn Nvidias egne.

Kjøling. Vi har testet Founder Edition-kort i en årrekke, og særlig de to Founders-modellene i RTX 40-serien er ekstremt solide der de byr på god kjøling og genererer lite støy.

Selv det råkraftige RTX 4090 hører vi aldri mye til på vår testbenk, men spesielt må vi trekke frem RTX 4080. Det er nemlig basert på samme kjøleløsning som storebroren, til tross for at grafikkbrikken dets trekker mindre strøm. Resultatet er at kortet i praksis er lydløst, og at temperaturen ikke oversteg 64 grader celsius i våre tester.

RTX 4080 øverst, RTX 4090 under. Referansekortene til Nvidia er like store karer, noe som betyr at førstnevnte nyter godt av ekstra god kjøling. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Konkurranse. Om Nvidias egne kort er rimeligere og like raske som partnermodeller som er tilgjengelige, legges det et større prispress på disse. Dette siste grepet fra Nvidia kan dermed være med på å redusere prisene for grafikkort i Norge. I alle fall for de aller dyreste tredjepartsmodellene.

Det sagt: prisen for de nye grafikkortene er fremdeles svært høy.

Når det gjelder konkurrenten, AMD, tilbyr de egne «referanseutgaver» av sine nyeste Radeon RX-kort i flere norske nettbutikker. De er bare solgt av samerbeidspartnerne deres, som Sapphire, XFX eller Asus.

Radeon RX 7900 XTX og RX 7900 XT (stående). Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no