Snapchat jobber med betalt abonnement

«Snapchat Plus».

«Snapchat Plus» ser ut til å bli navnet på Snapchats nye betalingsløsning.

Stein Jarle Olsen 1 min lesetid

Snapchat jobber med intern testing av et betalt abonnement kalt Snapchat Plus, melder The Verge. Snaps talsperson Liz Markman bekrefter også overfor nettstedet at tjenesten er under arbeid.

#1 BFF

App-snoker Alessandro Paluzzi har rotet i koden til Snapchat og funnet ut at Snapchat Plus vil gi muligheten til å legge til en venn som din «#1 BFF», altså din aller beste venn.

Du får eksklusive Snapchat-ikoner, profilen din vil få et Snapchat Plus-merke, du vil kunne se hvor mange ganger vennene dine har sett storyene dine og - hvis vennene dine tillater det - se hvor de har befunnet seg de siste 24 timene - blant annet.

Paluzzi har også funnet frem til det som skal være prisen på tjenesten, nærmere bestemt 4,59 euro i måneden eller 45,99 for tolv måneder - henholdsvis rundt en femtilapp i måneden eller fem hundre kroner i året om vi konverterer til norsk valuta.

Her kan det selvfølgelig hende at norsk moms vil slå inn og øke prisen tilsvarende - og naturligvis at prisene vil endres frem mot lansering.

Apple har delvis «skylden»

Snapchat er for øvrig ikke det eneste sosiale mediet som jobber med et betalt abonnement. Meldingstjenesten Telegram har varslet et slikt i løpet av inneværende måned, og Twitter lanserte sitt «Blue»-nivå i fjor, riktignok kun i USA, Canada, Australia og New Zealand.

Twitter Blue gir blant annet mulighet til å angre tweets innenfor en viss tidsperiode, reklamefrie artikler hos Twitters partnere og en egen «Reader»-funksjon som skal gjøre det lettere å lese lange meldingstråder.

The Verge peker på Apples personvernsendringer i iOS 14.5, hvor brukere fikk lov til å skru av sporing i reklameøyemed for hver enkelt app, som årsak til at stadig flere gratistjenester har sett seg nødt til å lage en betalt løsning.

Snapchat sa allerede i fjor høst at Apples endringer kostet dem omsetning og at de måtte redusere ansettelsestakten i år som følge av det.