Vipps strammer inn gebyr på høye summer

Vipps vil nå kun la deg vippse gebyrfritt inntil 5000 kroner i døgnet.

Betalingstjenesten Vipps innfører fra august et nytt gebyr på summer over 5000 kroner per døgn.

Vipps har tidligere hatt et gebyr på enkeltoverføringer som overstiger 5000 kroner. Men dersom man har delt opp større summer til å bli under denne grensen, har man kunnet omgå dette gebyret.

Nå innføres et nytt gebyr som innebærer en 24-timersregel på beløp over 5.000 kroner til samme mottaker, skriver Nettavisen. Selv om man deler opp beløpet, vil man måtte betale gebyret, som er på én prosent.

For 5000 kroner er det dermed snakk om et gebyr på 50 kroner.

– Det blir mer rettferdig fordi alle betaler samme gebyr på høye beløp. I tillegg bidrar det til å fortsatt holde hverdagsvippsing gratis, sier pressekontakt Even Westerveld i Vipps.