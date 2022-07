Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Mobil med 200 megapiksler er på vei

Motorola Moto Edge 30 Ultra ser ut til å bli første telefon med Samsungs 200 megapikslers kamerasensor. Her lillebror Edge 30 Pro, som vi ga strålende kritikk tidligere i år.

Motorolas Moto Edge 30 Ultra ventes å bli den første mobiltelefonen med en kamerasensor på 200 megapiksler, og før helgen la Motorolas Kina-sjef Chin Jin ut et bilde tatt med telefonen på den kinesiske mikrobloggtjenesten Weibo.

Bildet, et velbelyst og fargerikt motiv av en blomsterbukett, er riktignok «bare» på 50 megapiksler (oppløsning 6144 x 8192 piksler), takket være den såkalte pixel binning-teknikken moderne mobiltelefoner gjerne bruker. Det innebærer at fire og fire piksler slås sammen til én, med mer lys og mindre støy som resultat.

Bildet (full oppløsning her) er på 13 megabyte, og antageligvis noe komprimert som følge av publiseringen på Weibo.

Bildet som skal være tatt med 200 megapikslers-sensoren.

Samsung-sensor

Sensoren på 200 megapiksler kommer fra Samsung, og er kalt Isocell HP1. Den måler 1/1,22 tommer, som er en svær kamerasensor til mobiltelefon å være. Vi har imidlertid sett enkelte telefoner med sensorer på en full tomme, som Xiaomis 12S Ultra, et par telefoner fra Sharp og Sonys elleville kameratelefon Xperia Pro-I.

Xiaomi-telefonen er imidlertid den eneste av disse som har en sensor som er utviklet spesifikt for et mobilkamera, nærmere bestemt fra Sony. Tommelfingerregelen er gjerne at jo større sensor, jo mer lys klarer sensoren å ta inn og jo bedre bilder kan den levere.

Isocell HP1-brikken skal også være i stand til å slå sammen hele 16 piksler til én, med bilder på 12,5 megapiksler som resultat. Dette skal ifølge Samsung gi svært gode egenskaper i dårlig lys, men det gjenstår selvfølgelig å se hvor god programvaren er til å velge «riktige» piksler i slike sammenhenger.

Den skal også kunne skyte video i 8K ved 30 bilder i sekundet og 4K i inntil 120 bilder i sekundet.

Flaggskip-spesifikasjoner

Edge 30 Ultra ventes ellers å ha en 6,7 eller 6,8 tommer stor AMOLED-skjerm med 144 Hz oppfriskningsrate og noe over full HD-oppløsning. Ryktene (som stort sett er hentet fra en oppføring hos kinesiske godkjenningsmyndigheter) skal ha det til at den skal kunne fåes med så mye som 12 GB RAM og muligens 512 GB lagring, og med så mye som 125 watts kablet lading og 50 watt trådløst.

Herligheten skal etter sigende drives av Qualcomms flaggskipsbrikke Snapdragon 8+ Gen 1, som vi også så i Asus-flaggskipet ROG Phone 6, som vi testet nylig.

Det er ventet at telefonen lanseres senere denne måneden, og at den vil kalles Moto X30 Pro i Kina. Den vil sannsynligvis prises i typisk flaggskipterreng, i konkurranse med Samsungs Galaxy S-telefoner og iPhone.

Vi var for øvrig særdeles begeistret for «lillebror» Moto Edge 30 Pro da vi testet den tidligere i år. Vi kalte den «den mest silkemyke menyopplevelsen fra noen Android-telefon» og skrøt av hvor mye du fikk for pengene. Edge 30 Pro koster i skrivende stund 7400 kroner i de rimeligste nettbutikkene.

