MG4 blir en lynrask liten elbil

443 hestekrefter i bil på størrelse med Golf.

Slik skal nye MG4 se ut. I Kina heter bilen Mulan.

Finn Jarle Kvalheim 2 min lesetid Lagre Lagre artikkel

MG4 er på vei til Europa i år, melder selskapet selv. Det er en ny elbil fra samme selskap som lager den litt overraskende kjempehitten MG ZS EV. Igjen er det snakk om en relativt liten bil, men denne gangen ser resten relativt annerledes ut. Stikkordet er langt sportsligere.

Bilen er på størrelse med en Volkswagen Golf, eller ID.3, for den saks skyld, og er femdørs med luke bak. Mer presist er det snakk om en 428 centimeter lang bil, med en bredde på 183 centimeter.

De første par modellene som kommer i salg skal være mer «normale» utgaver med 167 eller 201 hestekrefter, mens Performance-versjonen som kommer litt senere vil ha hele 443 hestekrefter og klare 0–100-sprinten på 3,8 sekunder.

Det er en del raskere enn for eksempel Tesla Model 3 Long Range, og 0,6 sekunder treigere enn Model 3 Performance. Blant enkelte kjent som «fort nok».

Les også MG med storlansering: ZS med mye større batteri og splitter ny el-SUV

– Første halvår 2023

Kinesiske MG skriver i egen pressemelding at Europa-lansering er ventet i fjerde kvartal i år. Fra sjefen for Gill Gruppen som importerer MG til Norge får vi vite at MG4 også er på vei mot disse trakter.

– Den kommer hit, ja. Vi regner med å ha kundebiler første halvår neste år, forklarer Jan Kåre Holmedal.

– Priser har vi ikke enda, forklarer han videre, og viser til at det tidlig i litt usikre tider - noe som og er grunnen til at selskapet ikke vet akkurat hvilke varianter av bilen som blir tilgjengelige.

– Sånn det ser ut nå blir det kundebestillinger mot slutten av året, og vi håper på prøvekjøringer mot slutten av året også.

Får raskere lading etter hvert

For den minste av utgavene på vei mot Storbritannia er det et 51 kWt-batteri som er fasit, mens for de to sinteste utgavene med 201 eller 443 hestekrefter er det 64 kWt som gjelder.

På de batteriene skal bilen kunne komme seg henholdsvis 350 og 450 kilometer.

Bilen skal bruke en spesiell batteripakkestandard utviklet av SAIC, MGs eierselskap. Det såkalte One Pack-batteriet skal i første omgang holde en spenning på 400 volt, mens det senere skal kunne oppgraderes til 800 volt for raskere lading.

Om dette gjelder for eksisterende batteripakker og biler, eller er en «oppgradering» som skjer som en slags facelift underveis i bilsalget vites ikke.

Sinna linjer

Det er glasstak på MG4, som dessuten har sinte linjer nederst langs dørene, og i styling kanskje minner mer om «sinnabilen» Cupra Born.

I sin mest sinna utgave har forøvrig MG4 to motorer, mens de vanligste må klare seg med én motor på bakhjulene.

Fra før gjør MG det relativt skarpt med sine biler her på berget. MG ZS EV er for eksempel solgt i 6700 eksemplarer siden lansering, mens 662 nye Marvel R Electric har fått skilter på seg så langt i år.

MG ZS EV kom godt ut i test

Jevnt over får MGs biler ålreit omtale i test, og ZS EV fikk en firer på terningen i VGs test av mellomstore elbiler. Der ble den lave prisen tatt frem som et høydepunkt, for bilen som på det tidspunktet startet på 250.000 kroner. En ny generasjon ZS er for øvrig på vei i disse dager, blant annet med et betydelig større batteri.

Det har ellers vært skrevet forholdsvis lite om trøbbel med disse bilene. En kortvarig programvareoppdatering av ZS EV ga trøbbel med rekkevidden for to vintre siden, og infotainmenten har fått litt pepper for å ikke være den beste.

På konkurransefronten er det kanskje små-SUV-ene fra Hyundai (Kona) og Kia (Soul/Niro) som er verdt å nevne i tillegg til allerede nevnte Volkswagen ID.3 og Renaults Mégane E-Tech.