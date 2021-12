Black Week er i gang: – De pusher et vanvittig overforbruk

– Pass på å ikke bli lurt, advarer Framtiden i våre hender.

Det internasjonale salgskonseptet «Black Friday», som de siste årene har blitt utvidet til «Black Week» er for lengst omfavnet av nordmenn, og butikkene forventer storinnrykk.

Prognosene fra Virke anslår at nordmenn vil bruke 3,3 milliarder kroner på årets Black Friday, og 16,5 milliarder kroner i løpet av Black Week. Det er intet mindre enn 25 prosents økning fra i fjor.

– Alt ligger til rette for nye rekorder, uttaler salgssjef i Elkjøp Norge, Thomas Brandsnes.

– Handelsstanden pusher et vanvittig overforbruk, mener Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.

Likevel kan man ikke forvente tilbud som er like gode som de var før pandemien, ifølge Are Vittersø, daglig leder for Prisjakt.

Are Vittersø, daglig leder Prisjakt

– De siste årene har tilbudene ligget ganske stabilt, så jeg er usikker på om vi kommer til å se ekstra gode tilbud i år sammenlignet med andre år. I år er også alle priser ganske mye høyere i utgangspunktet, så dette vil kanskje også gjøre noe med tilbuds-følelsen.

– Vi er nok ikke tilbake til 2019-prisene enda, så selv med rabatter som, kanskje nå, virker billigere så ligger prisene i snitt høyere enn tidligere, så jeg tror ikke Black Friday-rabattene vil redde inn de prisøkningene som har kommet det siste året.

Omsetningsøkning ikke rekordhøyt og tilbudene kanskje ikke like gode

Jarle Hammerstad, lederi handelspolitikk i Virke.

Ifølge Jarle Hammerstad, leder i Handelspolitikk i Virke, skyldes prosentøkningen fra fjoråret at Black Friday i fjor ble til Black Week, og dermed spredt utover uken for å unngå for mye folk i butikkene den fredagen.

– Vi venter imidlertid en nedgang i Black Week og vi venter lavere omsetning på Black Friday i år sett i forhold til normalåret 2019, skriver han til Tek.

Hvorvidt forbrukerne kommer til å kjøpe mer i år enn i fjor kommer an på hvorvidt både de fysiske butikkene og netthandelen gjør det godt, skal vi tro Vittersø.

– I fjor tapte jo naturlig nok den fysiske handelen ganske mye, mens netthandelen vant. Men netthandelen klarte ikke å hente inn mer enn det den fysiske handelen tapte, så jeg tror kanskje vi vil se en økning totalt i år hvor begge "arenaene" er i spill.

Kristin Hovland, kommunikasjonssjef i Komplett.

Butikkene er klare for storsalg

To store aktører som har omfavnet både Black Friday og Black Week er Elkjøp og Komplett. Begge kan melde om styrket kapasitet både på nett og i butikk.

Kommunikasjonssjef i Komplett, Kristin Hovland, skriver at de har gjennomført både stresstester og en forbedring av systemet i forkant av de store salgsdagene.

– Komplett har aldri gått i svart under Black Week, og vi krysser fingrene for at alt skal fungere sømløst også denne gangen.

Også Elkjøp har optimalisert nettstedet sitt og økt kapasiteten, i tillegg til å ha kjøpt inn enda flere varer enn i fjor.

Thomas Brandsnes, salgssjef i Elkjøp Norge.

– Varehusene våre bugner av varer. Og for de som vil handle online – kan vi melde om et rekordfullt hovedlager, uttaler salgssjef i Elkjøp Norge, Thomas Brandsnes.

– Alt ligger til rette for nye rekorder.

Det er ikke bare butikkene som nå ruster seg for et ordentlig storinnrykk, også Posten og Post Nord gjør seg klare til å levere pakker i stor skala.

Kenneth Tjønndalen Pettersen, pressesjef i Posten.

– I år henter vi inn 1000 ekstra medarbeidere på landsbasis, som jobber med pakkehåndtering på våre terminaler og på budsiden, sier Kenneth Tjønndalen Pettersen, pressesjef i Posten.

Dette kommer i tillegg til store oppgraderinger som involverer ekstra varebiler over hele landet, ekstrabemanning hos kunderservice og økt kapasitet på terminalene, melder Pettersen.

– På den største pakketerminalen vår i Norge, lokalisert på Alnabru i Oslo, har vi investert i nytt utstyr som gjør vi kan vi håndtere i overkant av 300.000 pakker i døgnet.

PostNord uttaler at også de har oppgradert kapasiteten, med hele 30 prosent i påvente av høysesongen. De poengterer også at fjoråret var et svært spesielt år, som selvsagt gjorde seg bemerket hos dem.

– Vi lagt bak oss et annerledes år i 2020, med stor pakkevekst på grunn av nedstengning og Covid-19. I 2020 hadde vi en volumvekst på 43 prosent sammenlignet med 2019, sier Haakon Nikolai Olsen, pressesjef i PostNord.

Haakon Nikolai Olsen, pressesjef i PostNord.

Det samme uttaler Pettersen, som også poengterer at de selvsagt skal klare å levere pakker uten forsinkelser. Men dette forutsetter at pakkene allerede er i, eller har ankommet Norge.

– I løpet av pandemien har vi sett store forsinkelser i forsyningskjeden. I tillegg vil også corona-restriksjoner i andre land innvirke på leveringskapasiteten internasjonalt. Men når det først kommer til Norge, skal vi få det levert.

– Pass på å ikke bli lurt

Men selv om mange gleder seg til storsalget er det langt fra alle som er like fornøyd med slike store salgskonsepter. Blant disse er Framtiden i våre hender, som arbeider for etisk forsvarlig og miljøvennlig forbruk.

Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender

– Black Friday er et konsept hvor handelsstanden pusher et vanvittig overforbruk, ene og alene for å øke egen fortjeneste. Det hører ikke hjemme i en tid hvor vi alle, også handelsstanden, må være med på å få ned utslippene, uttaler Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.

Her får hun medhold fra Thomas Iversen, forbrukerjurist i Forbrukerrådet:

Thomas Iversen, forbrukerjurist i Forbrukerrådet

– Dersom du trenger noe spesielt, så er det ikke noe i veien for å gjøre et godt kjøp. Du sparer imidlertid ikke penger på å handle bare fordi det er salg. Hvis du lar deg lokke av de gode tilbudene, og kjøper mer enn du trenger, så er det kun butikkene som tjener på det.

I tillegg oppfordrer både Bakken Riise og Iversen om å vurdere hvorvidt noe heller kan repareres enn å kjøpes nytt. Men må du likevel kjøpe nytt, har Bakken Riise en viktig oppfordring:

– Pass på å ikke bli lurt.

Det har nemlig vist seg at ikke alle tilbudene der ute er like gode som de ser ut som, hvor flere næringsdrivende annonserer at tilbudene er bedre enn de faktisk er.

I etterkant av fjorårets Black Friday/ Black Week måtte Forbrukertilsynet sende ut 14 brev til ulike næringsdrivende på grunn av feil i Black Friday-tilbudene. Forholdene som da ble avdekket handlet om manglende førpriser, manglende skille mellom salgsvarer og varer til ordinær pris, samt oppgitte førpriser som ikke var reelle.

Christoffer Bjørnum, seksjonssjef Forbrukertilsynet

– Vi er oppmerksomme på problemstillingen om markedsførte prisbesparelser er reelle og dessverre ser vi at tilbudene ikke alltid er så gunstig som det gis inntrykk av, uttaler Christoffer Bjørnum, Forbrukertilsynets seksjonssjef.

Følg med på prishistorikken

Viser prishistorikken til Stanley sin Adventure-termos.

Det er ikke vanskelig å se seg blind på jungelen av potensielle tilbud. Det finnes likevel noen smarte triks for å unngå å bli lurt. Et av dem er å ha en plan for hva du trenger, og unngå spontankjøp.

Et annet triks er å sjekke prishistorikken til produktene du ønsker å kjøpe. Nettstedene prisjakt.no og prisguiden.no tilbyr både prishistorikk og prissammenligning. Dermed kan du både se hvor lavt tilbudet du har funnet er generelt, og om det er det beste på markedet.

Viser prissammenligning for Stanley sin Adventure-termos.

Et siste tips kommer fra Prisjakts Are Vittersø:

– Hvis du oppretter prisvarsel på yndlingsproduktene på en prissammenligningstjeneste, kan du overvåke prisutviklingen, og blir varslet dersom produktet går ned i pris. På denne måten ser du også om produktet går opp i pris, og unngår å bli villedet av plutselige prisnedganger som ser ut som store rabatter.

– La prisvarselet ligge en stund, for å se om varen går enda mer ned i pris. Hvis det skjer, kan du faktisk gå tilbake til butikker, henvise til prisgarantien, og få penger tilbake. Noen butikker åpner for det i inntil 60 dager etter handelen.