Twitch hacket - over 100 GB med data på avevie

Avslører uferdig Steam-konkurrent, utbetalinger til streamere og mye mer.

Nettstedet Video Games Chronicle melder at spillstrømmegiganten Twitch er hacket og tappet for informasjon så sent som mandag denne uken.

Via en anonym kilde som jobber i Twitch, melder VGC at selskapet skal være kjent med hackingen og har bekreftet at den stjålne informasjonen er ekte.

Oppdatert: Twitch har nå bekreftet at de har blitt hacket.

Informasjonen skal ha funnet veien ut på nettet i en torrent-fil som rommer 126 GB med data.

Lekkasjen inneholder blant annet data om:

Profilerte Twitch-streameres «lønn»

Registrerte brukere – trolig inkludert krypterte passord

Hele kildekoden til tjenesten

Twitch’s fremtidsplaner

En ikke offentliggjort Steam-utfordrer fra morselskapet Amazon

Hackeren hevder mer data vil følge senere.

Hacket for å være «giftig» og øke konkurransen

De stjålne dataene skal ha blitt gjort tilgjengelig av hackeren via det kontroversielle forumet 4chan, der originalposten nå er tatt ned. Det som skal være et bilde av det opprinnelige innlegget er likevel postet av en annen bruker.

Skjermdump fra 4chan-forumet som viser den angivelige originalposten til Twitch-hackeren.

I innlegget kommer det frem at den angivelige hackeren mener Twitch-miljøet er giftig, og at hen deler informasjonen fra innbruddet for å øke konkurransen i strømmemarkedet og innby til endring og fornying i bransjen.

Nylig hadde flere kjente Twitch-strømmere en aksjon der de boikottet strømmetjenesten i 24 timer for å sette fokus på Twitch’s manglende vilje til å slå ned på manges dårlig oppførsel og regelrette trakassering.

Viser streamer-«lønn»

Den anonyme twitterbrukeren @KnowS0mething skal allerede ha analysert deler av den lekkede informasjonen.

Der skal det ha blitt funnet lister over utbetalinger fra Twitch til de best betalte streamerne deres.

Den best betalte streamerkontoen er ifølge oversikten «CriticalRole», som er et lag bestående av flere streamere og har over 800.000 følgere på plattformen. Mellom august 2019 og oktober 2021 skal kanalen ha fått utbetalt 9,6 millioner dollar for å ha strømmet hos Twitch.

Oversikten skal ikke inkludere inntekter streamere har fra donasjoner, sponsorater eller salg av «merch».

Jobber med Steam-konkurrent

Oppsiktsvekkende nok skal dataene inneholde informasjon om «Vapor», en foreløpig hemmelig Steam-konkurrent fra Amazon.

Vapor virker å skulle integrere flere av Twitch’ tjenester i en spillplattform og la deg kjøpe og strømme spill fra samme sted.

Slik sikrer du kontoen din mot hacking

Twitch har ikke bekreftet datainnbruddet, men det kan uansett være lurt å skifte passord og aktivere tofaktorautentisering på mobilen din om du bruker tjenesten. Slik kan ingen logge inn på kontoen din uten å ha tilgang til telefonen din.

Du aktiverer tofaktorautentisering fra « Innstillinger »-menyen du finner ved å klikke på avataren din oppe i høyre hjørne.

»-menyen du finner ved å klikke på din oppe i høyre hjørne. Så velger du «Sikkerhet og personvern», og aktiverer «godkjenning med to faktorer».

Om du trenger en tofaktor-app til telefonen din kan du prøve «Authy», som er gratis for iOS og Android-telefoner.