Varsler: – Facebook tenker mer på profitt enn sikkerhet

– Det var en konflikt mellom hva som var bra for brukerne og hva som var bra for Facebook, og Facebook valgte gang på gang å optimalisere for sin egen interesse ... Som å tjene mer penger.

Ordene kommer fra Frances Haugen, en varsler som tidligere jobbet hos Facebook og som i helgen stilte opp i et intervju med velkjente 60 Minutes i USA for å fortelle om selskapets praksis.

Det var også Haugen som lekket drøssevis av interne Facebook-dokumenter til Wall Street Journal i september, som avisen i ettertid har laget en rekke saker om. Deriblant at Facebook var kjent med at Instagram kunne være skadelig for unge.

Oppdatert: Facebook har via deres PR-byrå i Norge gitt oss et langt svar på en rekke av påstandene Haugen legger fram i intervjuet. Se nederst i saken.

«Påvirker samfunn rundt om i verden»

I 60 Minutes-intervjuet sier Haugen at selskapets inntjening går på bekostning av brukernes sikkerhet, og hun viste frem en rekke dokumenter og data som tilsynelatende underbygger påstanden hennes.

For eksempel står det i et av selskapets egne interne dokumenter at «Vi har bevis fra en rekke kilder på at hatefulle ytringer, splittende politisk tale og feilinformasjon på Facebook og deres underlagte apper påvirker samfunn rundt om i verden.».

Samtidig anslår de i et annet dokument at de «tar grep» i så lite tre til fem prosent av saker med hatefulle ytringer og 0,6 prosent i saker som omhandler vold og hets.

– Facebook har innsett at hvis de endrer algoritmene og gjør dem tryggere vil brukerne deres bruke mindre tid på Facebook, de vil klikke på færre annonser og de vil tjene mindre penger, sier Haugen.

Sier det ble verre etter 2018

Haugen sier det ble verre etter at selskapet justerte algoritmene sine i 2018. Den gang sa Facebook-sjefen Mark Zuckerberg at algoritmene ville være bedre for brukernes velvære:

– Vi føler et ansvar for å gjøre tjenestene våre mer enn bare morsomme å bruke, men at de også skal være gode for brukernes velvære.

Ifølge Haugen er det motsatte som har skjedd, som en følge av at Facebook forsøker å optimalisere innholdet som blir vist til brukere for å skape engasjement og reaksjoner:

– Deres egen forskning viser at innhold som er hatefullt, som er splittende, som er polariserende som skaper engasjement. Det er enklere å gjøre mennesker sinte enn det er å vekke andre følelser.

Skal ha vært «betydelig verre» hos Facebook enn hos Google

I 60 Minutes-intervjuet sier Haugen at hun har jobbet hos en rekke store selskaper, inkluder Google og Pinterest, men at det skal ha vært «betydelig verre» hos Facebook, fordi Facebook konsekvent satte inntjening foran brukerne.

I tillegg til å dele de interne Facebook-dokumentene med Wall Street Journal og 60 Minutes, har Frances Haugen også gitt dem videre til amerikanske myndigheter, i håp om at det kan føre til strengere regulering av sosiale medier. Hun skal tale i en komité i senatet på torsdag om opplevelsene sine.

Facebook svarer:

Facebook har oversendt oss en lang rekke svar på påstandene lagt frem av Haugen i intervjuet med 60 Minutes. Svarene skal være fra Lena Pietsch, direktør for policy-kommunikasjon i Facebook.

Pietsch skriver at 60 Minutes-intervjuet er villedende, og at det ikke tar hensyn til deres «betydelige investeringer for å brukere trygge på plattformen deres».

– Hver dag må teamene våre balansere mellom å beskytte milliarders evne til å uttrykke seg åpent, og behovet for å holde plattformen vår et trygt og positivt sted. Vi fortsetter å gjøre betydelige forbedringer for å håndtere spredning av feilinformasjon og skadelig innhold. Å foreslå at vi oppfordrer til dårlig innhold og ikke gjør noe, er bare ikke sant.

Videre skriver hun at det er viktigere for Facebook å beskytte deres «community» enn å maksimere profitt, og peker på at de har 40.000 ansatte som jobber med sikkerhet og trygghet, og at de har investert 13 milliarder dollar siden 2016 på dette feltet.

Pietsch er dog enig med Haugen om at nye regler og reguleringer må på plass:

– Vi er enige om at det er på tide med oppdaterte internettforskrifter og har selv etterlyst det i to og et halvt år. Hver dag tar vi vanskelige avgjørelser om hvor vi skal trekke grenser mellom ytringsfrihet og skadelig tale, personvern, sikkerhet og andre spørsmål, og vi bruker både vår egen forskning og forskning fra eksterne eksperter for å forbedre våre produkter og retningslinjer. Men vi bør ikke ta disse avgjørelsene på egenhånd, og derfor har vi i årevis gått inn for oppdaterte forskrifter der demokratiske myndigheter stiller bransjestandarder som vi alle kan følge.