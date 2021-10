HBO Max blir billigere enn HBO Nordic har vært

Lanseres 26. oktober.

Allerede i fjor ble det kjent at HBO Nordic ville skifte navn til HBO Max i 2021. Selskapet bekrefter nå i en pressemelding at navneskifte og andre endringer vil skje den 26. oktober her på berget – og samtidig reduseres prisen på tjenesten.

Dermed vil prisen du betaler reduseres fra dagens nivå, som er 109 kroner, ned til 89 kroner i måneden. Forplikter du deg til et år i slengen vil det dessuten bli enda noe rimeligere. Da får du 12 måneder med innhold for prisen av åtte. Totalt 699 kroner.

Det betyr i så fall at de legger seg på samme månedspris som blant annet Disney+ og Netflix’ billigste abonnement, men at 12 måneders-avtalen gjør HBO Max noe billigere.

Les også Netflix gir et sjeldent innblikk i faktiske seertall

45 dager etter kinopremiere

HBO er kjent for blant annet gigantserier som Game of Thrones, og huser varemerker som Warner Bros, HBO, DC, Cartoon Network og Max Originals.

Med HBO Max lover selskapet også at at du ikke lenger trenge å vente mer enn 45 dager fra en Warner Bros-film har kinopremiere til den er tilgjengelig for strømming.

Da HBO Max først ble annonsert var det egentlig meningen at kinofilmer skulle bli tilgjengelig samtidig på strømmetjenesten som på kino, men dette skapte såpass mye furore hos filmskaperne, så partene ble enige om 45 dager. Så du må fortsatt smøre deg med noen titalls dager med tålmodighet for innholdet tar steget fra den store skjermen og hjem til stuen din.

Avslørte Sex og singelliv-oppfølger

I tillegg til norsk pris og tilgjengelighet, avslørte HBO Max også den første teaseren for «House of the Dragon», satt i samme univers som Game of Thrones. Og for alle Sex og Singelliv-fans kunne Sarah Jessica Parker fortelle at «And Just Like That» - en oppfølger til den populære serien - kommer på HBO Max i desember.

HBO sier de også vil satse mer på europeisk innhold, under navnet «Max Originals». Det inkluderer Beforeigners sesong 2 (Norge), Kamikaze (Danmark), Todo lo Otro (Spania), Venga Juan (Spania), Garcia! (Spania), Ruxx (Romania), The Informant (Ungarn), The Thaw (Polen) og Still Here (Polen).

Tjenesten skal rulles ut i totalt 27 land, hvor Norge altså står for tur den 26. oktober.

(Kilde: Pressemelding)

Les også Datoen er satt for HBO Max i Norge