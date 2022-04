Snart vil minuttpris på elbillading være historie

Mer og Eviny er de to siste ut.

Mer og Eviny er de to siste av de store hurtigladeoperatørene som fortsatt har minuttprising som en del av sin prismodell. Det skal bort snarest, sier de nå.

Både Mer og Eviny melder nå at de vil gå over til ren kilowattime-prising for hurtiglading av elbil. Dermed vil alle de store ladeaktørene ha kvittet seg med minuttprising, noe både Elbilforeningen og NAF lenge har ønsket seg.

Mer: - Før sommeren

Konsernsjef i Mer Group, Kristoffer Thoner, uttalte i NAFs podcast Elbilpodden at de planlegger å gå over til kilowattimepris på lading «så raskt vi bare klarer». Han opplyser samtidig at mye av grunnen til at de ikke har gått over før nå, har handlet om manglende ladekultur i Norge.

– Det var en god grunn til at minuttpris ble innført i sin tid, da folk ikke hadde ladekultur. Det er ikke lenger et problem. Nå er et fint tidspunkt for å få på plass en mer forståelig ladeprosess, sier Thoner i Elbilpodden, og opplyser til Norsk Elbilforening at de skal ha kilowattimeprisen på plass innen sommeren.

Eviny: Vil unngå «bot»

Også Eviny opplyser til Norsk Elbilforening at de vil gå bort fra minuttpriser, men poengterer samtidig at det burde vært en løsning på plass for å unngå kødannelse når man lader.

– Det er uheldig å ikke ha en bra løsning for å sikre at elbilene flytter seg fra laderne når de har kommet til 90 prosent og lading begynner å gå sakte. En tidsfrist med bot for å stå lengre slår dessverre veldig forskjellig ut og vil straffe noen bilmodeller over andre, sier leder for hurtiglading i Eviny, divisjonssjef Odd Olaf Askeland til Norsk Elbilforening.

De opplyser til Norsk Elbilforening at de arbeider med å finne en smidig løsning for å sikre god flyt på ladestasjonene. I dag har eksempelvis Tesla en såkalt sperreavgift for å unngå at folk blir stående på ladestasjonene etter at bilen er fulladet og stasjonen er minst halvfull. Den er på fem kroner i minuttet og dobles igjen om ladestasjonen er helt full.

Også Kople har en egen avgift for å unngå at folk blir stående for lenge på ladestasjonene. Etter 60 minutter begynner det nemlig å koste én krone i minuttet, i tillegg til kilowattimeprisen.

Vanskelig å sammenligne priser

Norsk Elbilforening har tidligere oppgitt at det er tilnærmet umulig å sammenligne priser mellom leverandører som har anvendt minuttpriser.

– Det er nesten umulig for elbilister å sammenlikne priser mellom leverandører slik det er nå. Hadde alle operatørene brukt kWh-prising hadde det vært mye enklere og mer likt prisingen på bensin og diesel. Slik kunne ladebransjen satt kundene først og unngått å komme i det samme priskaoset som strømselskapene er i, uttalte generalsekretær Christina Bu til Tek.no i fjor.

Også NAF kunne den gang si seg enig, og etterlyste en mer tydelig prisstruktur for hurtig- og lynlading.

– Vi mener at kilowatt-timer er det nye litermålet. Da betaler man for det man fyller av strøm og det blir enklere å sammenligne prisene for forbrukerne, uttalte kommunikasjonsrådgiver Sødal den gang.

Nylig ble det også gjennomført en undersøkelse av Norstat for NAF, hvor hele 67 prosent av elbilister oppgav at de synes det er vanskelig å sammenligne priser for hurtiglading.

Og tross at kilowattime-prising innføres, må du også passe på hvilken leverandør du bruker. I eksemplene under bruker vi prisene de ulike ladeoperatørene selv oppgir og som du betaler om du går gjennom deres egen ladeløsning. Men om du bruker en annen ladeleverandør, kan det hende prisene er annerledes.

VGs egen ladeapp Elton har for eksempel en avtale med Ionity som innebærer at du betaler 7,50 kr/kWh, mens Ionity selv krever 8,40 kr/kWh. Fortum krever 5,40 kr/kWh hvis du lader på en Recharge-hurtiglader, mens Recharge selv skal ha 5,99 kr/kWh på den samme laderen om du betaler hos dem. Slike eksempler er det mange av.

Operatør Metode Pris Eksempel ladeøkt (20 kWh/30 min) Circle K Registrert 5,99 kr/kWh 119,80 kr Circle K Drop-in 6,99 kr/kWh 139,80 kr Recharge Alle 5,99 kr/kWh 119,80 kr Eviny (tidl. Bilkraft) Alle 4,20 kr/kWh + 1,25 kr/min 121,50 kr Mer Registrert 4,25 kr/kWh + 1,25 kr/min 122,50 kr Mer Drop-in 4,25 kr/kWh + 2,50 kr/min 160,00 kr Kople Alle 5,70 kr/kWh* 114,00 kr Ionity u/abo Alle 8,40 kr/kWh** 168,00 kr Ionity m/abo Alle 2,50 kr/kWh** 50,00 kr Tesla u/abo Alle 6,10-6,90 kr/kWh. Snitt 6,72 kr/kWh** 134,40 kr Tesla m/abo Alle 4,05-5,00 kr/kWh. Snitt 4,71 kr/kWh** 94,20 kr Ishavsveien Registrert (App/RFID) 4,25 kr/kWh 85,00 kr * = Etter 60 min + 1 kr/min **= Tilbyr kun 350 kW ***= Tilbyr inntil 250 kW. Snitt hentet fra TOCN

Betydelig dyrere enn i fjor

Som du kanskje ser har ladeprisene økt betydelig siden sist gang vi gikk gjennom ladeprisene hos de ulike aktørene i mai i fjor. Det skyldes nok i hovedsak at strømprisene har vært så høye som de har vært.

Også Tesla har satt opp prisene markant. Tesla Owner’s Club Norway (TOCN) sammenliknet eksempelvis prisene i Teslas Supercharger-nettverk i april med prisene i desember, og så prisøkninger på alle Teslas stasjoner - mellom 10 og nesten 60 prosent. De billigste Tesla-laderne koster nå 4,05 kr/kWh for Tesla-eiere og andre bileiere med abonnement, mens de dyreste koster 5,00 kr/kWh.

Har du ikke abonnement må du ut med mellom 6,10 og 6,90 kroner på de 15 Tesla-stasjonene som er åpnet for andre merker, viser en gjennomgang vi selv gjorde tirsdag.

For lynlading (fra 150 kW og opp) ser prisene hos de ulike operatørene nå slik ut:

Operatør Metode Pris Eksempel ladeøkt (60 kWh/40 min) Circle K Registrert 6,59 kr/kWh 395,40 kr Circle K Drop-in 7,59 kr/kWh 455,40 kr Recharge Alle 6,49 kr/kWh 389,40 kr Eviny (tidl. Bilkraft) Alle 4,20 kr/kWh + 1,25 kr/min 302,00 kr Mer Registrert 4,25 kr/kWh + 1,25 kr/min 302,00 kr Mer Drop-in 4,25 kr/kWh + 2,50 kr/min 352,00 kr Kople Alle 5,90 kr/kWh* 354,00 kr Ionity u/abo Alle 8,40 kr/kWh** 504,00 kr Ionity m/abo Alle 2,50 kr/kWh** 150,00 kr Tesla u/abo Alle 6,10-6,90 kr/kWh. Snitt 6,72 kr/kWh** 403,20 kr Tesla m/abo Alle 4,05-5,00 kr/kWh. Snitt 4,71 kr/kWh** 282,60 kr Ishavsveien Registrert (App/RFID) 4,75 kr/kWh 285,00 kr * = Etter 60 min + 1 kr/min **= Tilbyr kun 350 kW ***= Tilbyr inntil 250 kW. Snitt hentet fra TOCN