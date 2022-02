Bilsalget stuper etter rekord-2021

Men over 8 av 10 solgte biler er elektriske.

Audi Q4 e-tron var Norges mest registrerte bil i en ellers ganske tynn januarmåned.

Etter et brennhett bilmarked i 2021 falt antallet nybilregistreringer drastisk i januar, viser tallene fra Opplysningsrådet for veitrafikken. Med 7957 registreringer var januar faktisk den dårligste januarmåneden siden 2009, og eksempelvis langt bak januar i fjor, som hadde 10.301 nybilregistreringer.

Mest solgt (i betydningen mest registrert) ble Audis Q4 e-tron med 643 biler, foran Hyundai Ioniq 5 (477), BMW iX (444) og Skoda Enyaq (389) , som mandag ble lansert i ny og lekker coupé-utgave. Med unntak av Toyota Rav4 var samtlige av de 20 mest solgte bilene rene elbiler, selv om tallene altså ikke var de aller største.

Totalt ble elbilandelen voldsomme 83,7 prosent, som er ny rekord og opp fra forrige rekord på 73,8 prosent i november i fjor. Sammenliknet med januar i fjor var også elbilantallet opp både i andel og i absolutte tall.

Flere Taycan enn bensinbiler

Ladbare og ikke-ladbare hybrider hadde totalt 11,4 prosent markedsandel, mens biler med kun bensinmotor utgjorde 2,2 prosent og kun dieselmotor 2,7 prosent. Som Opplysningsrådet for veitrafikken påpeker i sin egen pressemelding: I januar ble det registrert flere elbiler av typen Porsche Taycan enn det ble registrert nye bensinbiler til sammen.

– At veldig mange nye ladbare hybrider ble registrert før årsskiftet, forklarer et lavt registreringstall for denne typen i januar. Tallene nå er uansett spesielle, peker i mange retninger og varsler et spennende bilår. At hele 19 av Topp 20 førstegangsregistrerte nye personbiler i januar er elbiler, er helt unikt, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Nummer to i januar: Hyundai Ioniq 5.

Rushet av ladbare hybrider før nyttår skyldtes i stor grad at avgiftsregimet for ladbare hybrider ble endret fra nyttår, noe som ville ført til høyere avgifter for mange modeller om de ble registrert på denne siden av årsskiftet.

Tesla hadde også en svært rolig måned etter nybilboomen i desember. Med bare 29 registreringer ligger Model 3, som var den mest registrerte av Teslas biler i januar, helt nede på 49.-plass. Model Y kunne notere seg for 16 nye i januar, som kvalifiserte til en 63.-plass. Hele topp 20-lista ser slik ut:

Januar 2022 Audi Q4 e-tron 643 Hyundai Ioniq 5 477 BMW iX 444 Skoda Enyaq 389 VW ID.4/ID.4 GTX 389 Ford Mustang Mach-E 356 Kia EV6 356 Audi e-tron 279 Toyota Rav4 271 Polestar 2 261 Nissan Leaf 231 Mercedes-Benz EQA 189 Mercedes-Benz EQC 184 Porsche Taycan 181 Peugeot e-2008 178 Hongqi E-HS9 175 Volvo C40 170 Kia e-Niro 153 Hyundai Kona electric 152 Volkswagen ID.3 125

Delvis skyldes nok også de noe magre leveransene at mange bilprodusenter fortsatt sliter med mangelen på mikrobrikker, og dermed har produksjon på et lavere nivå enn vanlig. Skodas toppsjef Thomas Schäfer sa eksempelvis i et et pressetreff med norske medier mandag at de produserer på halv kapasitet, og at dette vil være situasjonen i alle fall frem til sommeren.

– Det er en kamp om å få tak i microchips. Vi produserer nå 350 biler om dagen, til sommeren håper vi nå en produksjon på 500 biler om dagen - som nok vil vare ut hele året. Vi skal opp på 800 biler om dagen på et tidspunkt etter jul en gang, sa han ifølge Bilnytt. Schäfer røpet også at Skoda har en ordrereserve på 400.000 biler, som med andre ord vil ta omtrent tre år å ta igjen med dagens produksjonstakt.

Med den mest solgte bilen i januar ble Audi for øvrig også største merke, med totalt 952 biler - foran Hyundai, Volkswagen, Kia og Toyota. Bruktimporten var på nøyaktig 1000 biler, og av disse var 783 elbiler.