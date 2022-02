Nå er det klart: Tesla åpner ladestolpene i Norge for andre elbiler

Nå er det ikke bare Teslas elbiler som kan bruke superladerne.

Etter at biler fra flere merker ble observert ladende ved Teslas Supercharger-stasjoner før helgen, steg forventningene til at stasjonene vil åpnes for alle. Nå skjer det, bekrefter Teslas offisielle Supercharger-konto på Twitter.

Det dreier seg foreløpig om et pilotprosjekt hvor Tesla åpner 15 ladestasjoner i Norge med totalt 305 stolper for andre elbiler. Det er rundt en fjerdedel av de eksisterende 1234 Supercharger-stolpene i Norge.

Samtidig introduseres en ny funksjon i Tesla-appen hvor også andre elbileiere kan registrere seg, og den samme appen brukes for å starte og stoppe lading.

Abonnement eller drop-in

På samme måte som hos Ionity blir det to prismodeller hos Tesla. Enten kan man tegne seg for et abonnement til 129 kroner i måneden (uten bindingstid) og få de samme prisene som Tesla-eiere betaler, eventuelt betale dropin-priser som ligger omtrent 60 prosent over det Tesla-eierne betaler.

I et priseksempel vi har sett ligger prisen for Tesla-eiere på 2,70 kroner per kilowattime, mens andre uten abonnement må betale 4,70 kr/kWh. I tillegg videreføres Teslas såkalte sperreavgifter, som innebærer at du må betale opp mot 10 kroner i minuttet om du blir stående tilkoblet etter at bilen er fulladet og ladestasjonen er halvfull eller mer.

4,70 kr/kWh er likevel fortsatt en relativt akseptabel pris om vi sammenlikner med hva andre lynladetilbydere krever. Hos Recharge-nettverket koster det eksempelvis 5,75 kr/kWh på alle ladere med mer enn 50 kW effekt. (om man lader gjennom partnere kan prisen være annerledes - Fortum tar for eksempel 5,40 kr/kWh på Recharges lynladere, VGs elbilapp Elton tar 4,99 kr/kWh)

Hos Ionity koster drop-in-lading stive 8,40 kr/kWh, men her har mange bilprodusenter egne avtaler som reduserer prisen drastisk, og du kan også abonnere på tjenesten til 190 kroner i måneden og få redusert prisen til 2,50 kr/kWh.

Tesla opplyser at formålet med piloten er å samle tilbakemeldinger om påliteligheten, hvordan brukerne oppfører seg og hvordan systemet vil fungere gjennom for eksempel brukstoppen i vinterferien.

Målet er på sikt å åpne så mange som mulig av Supercharger-stolpene i Norge, men så vidt vi skjønner vil de stasjonene med aller høyest kapasitetsutnyttelse utelates - for eksempel stasjonen på Lier utenfor Oslo.

Dette er stasjonene som inngår i pilotprosjektet:

Sted Stolper Type lader Aurland 6 V2 Aksdal Sør 18 Hybrid Arna 20 V2 Berkåk 20 V2 Eidsvoll Verk - Nebbenes 44 V2 Fokserød 16 V3 Lærdal 16 Hybrid Lillehammer Strandtorget 16 V3 Lyngdal Handelspark 16 V3 Nes i Ådal - Valdresporten 20 V2 Notodden 12 V3 Oslo Central - Sentrum P-hus 18 V3 Rygge 42 V2 Skien 9 V3

Her er superladerstasjonene som er med i pilotprosjektet.

Åpner stasjoner med mye ledig kapasitet

Som vi ser er noen av de største ladestasjonene i Norge inkludert, som stasjonene på Nebbenes og Rygge. Tesla opplyser at de har valgt stasjoner med en viss trafikk, og for å dekke noen av de mest aktuelle rutene, som for eksempel fra Oslo til Valdres.

Dette skal være stasjoner som på en gjennomsnittlig dag har betydelig tilgjengelig kapasitet, og den sier Tesla at de «ønsker å dele». De vil likevel ikke utelukke at de mest trafikkerte stolpene i fremtiden vil kunne forbeholdes Tesla-eiere på de største utfartsdagene i året.

Kan bli problematisk å lade for noen

Foreløpig vil det ikke gjøres noen fysiske endringer på ladestolpene utover at det dukker opp klistremerker med informasjon om at andre bilmerker trenger Tesla-appen for å kunne lade.

Det betyr at enkelte biler vil kunne ha problemer med å koble til de ulike stasjonene uten å måtte stå dobbelparkert eller på annen måte hindre andre biler. De fleste av de aktuelle stasjonene har imidlertid parkering av typen hvor du står på siden av stasjonen, noe som gjør det mulig å kjøre inn fra begge sider. Teslas biler har ladeporten plassert bak på førersiden, og kablene er såpass korte at andre portplasseringer kan være utfordrende.

Hvis piloten viser at det må gjøres fysiske endringer på stolpene vil utrullingen kunne ta lenger tid enn ellers, opplyser Tesla. Alle biler med en CCS-kontakt vil i utgangspunktet kunne bruke Teslas Superchargere, enten de er V2 eller V3, med samme makseffekt som Teslas biler

Samme pris for Tesla-eiere

Dagens Tesla-eiere vil fortsette å betale den samme prisen som før, en pris som riktignok steg ganske drastisk i løpet av 2021, slik Motor skrev før jul. En gjennomgang Teslas Owners Club-nettverket hadde gjort viste nemlig at snittprisen da var 3,64 kr/kWh, som innebar mer enn en dobling fra prisene ved inngangen til året.

I januar i fjor opplyste nemlig Tesla at de skrudde opp prisene fra 1,70 kr/kWh til 2,57 kr/kWh for å «gjenspeile den betydelige investeringen» i ladenettverket. Siden den gang har altså prisene økt betydelig mer.

Alle Tesla-eiere vil for øvrig få et varsel i appen sin i dag om at ladenettverket åpnes opp, slik at de ikke skal bli overrasket om det dukker opp en Audi eller Jaguar på en Supercharger-stolpe.

Så vidt vi skjønner er planen å operere piloten i noen uker fremover før avgjørelsen tas om eventuelt å åpne mer av Supercharger-nettverket. Piloten omfatter også 16 stasjoner i Frankrike, i tillegg til stasjonene i Nederland som allerede var åpne