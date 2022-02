Derfor kan det bli ladekaos når Tesla åpner opp Supercharger-nettverket

Teslas Supercharger-stolper har korte kabler tilpasset biler med ladeporten bak på førersiden. Det kan skape problemer for andre biler.

Denne uken åpnet Tesla 15 av sine norske Supercharger-stasjoner for biler også fra andre merker enn Tesla.

Foreløpig er det snakk om et pilotprosjekt. Hensikten er å se hvordan bruken av stasjonene er og hvordan åpningen «går ut over» Tesla-eierne som tidligere har hatt stasjoner med til dels svært god kapasitet for seg selv. Stasjonen på Nebbenes ved Eidsvoll har for eksempel 44 ladestolper, stasjonen på Rygge 42.

Argumentasjonen for å åpne opp er først og fremst at Tesla ønsker å være «en god nabo» og tilby sitt godt utbygde ladenettverk også til andre, men også å tjene mer penger som kan brukes til å bygge ut nettverket ytterligere. Antageligvis er også et tungt argument at det å åpne for alle gjør at de kan få ta del i den offentlige støtten som deles ut til elbilladere.

Korte kabler og fast plassering av ladeporten

Noe av det Tesla forteller at de ønsker å se på i piloten er om stasjonene fungerer slik de er bygget i dag, eller om de må gjøre fysiske endringer på laderne før de åpner opp fullstendig og på (tilnærmet) alle Supercharger-stasjonene. Supercharger-laderne har nemlig ganske korte ladekabler tilpasset Teslas biler, som alle har ladeporten sin på samme sted, bak på førersiden.

To Tesla-biler ved siden av hverandre er naturligvis uproblematisk og slik Superchargerne er «ment» å fungere.

Det kan skape problemer for en del andre elbiler. Audis e-tron er for eksempel kjent som en bil som har en potensielt litt problematisk plassering av ladeporten nærmest uansett hvilken hurtiglader du besøker, ettersom den ligger foran på førersiden, men ganske langt bak fronten på bilen.

Audi e-tron har ladeporten plassert rett foran førerdøra. Det kan være utfordrende på noen ladestasjoner.

Plassering av ladeport Foran på førersiden: Audi e-tron, Ford Mustang Mach-E, Jaguar i-Pace Bak på førersiden: Teslas biler, Polestar 2, Citroën e-C4, Peugeot e-208/e-2008, Opel Corsa-e/Mokka-e, Volvo XC40/C40 Foran på passasjersiden: Nio ES8, Porsche Taycan, Audi e-tron GT Bak på passasjersiden: VW ID.3/ID.4, Cupra Born, Skoda Enyaq, Audi Q4 e-tron, Mercedes-Benz EQA/EQB/EQC/EQS. Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 (under lykta bak). Volkswagen e-Golf, BMW i3/iX/iX3/i4, Mazda MX-30, BYD Tang Helt i front: Kia e-Soul/e-Niro, Hyundai Kona, Renault Zoe, MG ZS EV. Biler med Chademo-lading, som Nissan Leaf, Kia Soul Electric og Xpeng G3, kan ikke bruke Teslas Superchargere. Mer +

Kan skape trøbbel på Superchargerne

Det har skapt en del «kreativ» parkering på hurtigladere for å få kabelen til å nå frem til ladeporten. Ford Mustang Mach-E har også ladeporten plassert foran hos sjåføren, og det gjør det svært vanskelig for disse bilene å bruke de av Teslas superladere som krever at du parkerer bilen med fronten eller baken mot laderen, såkalt «park-in». Kabelen er rett og slett for kort til å nå frem.

Det kan være mulig å parkere dem på de av Teslas ladere der man kjører inn med siden mot laderen, såkalt drive-through, også tilsynelatende uten problemer. Problemet oppstår i det øyeblikk en av Teslas biler triller inn på andre siden av laderen.

Da kan vi få en situasjon som denne, hvor Teslaen i praksis ikke kan lade uten å stå dobbelparkert:

Om en Audi e-tron (til venstre) parkerer på en måte som tilsynelatende ser uproblematisk ut på en Supercharger, så kan det være veldig vanskelig for en Tesla eller annen bil med ladeporten bak på førersiden å kunne lade ved siden av.

Akkurat det samme gjelder egentlig også for det store flertallet av nye og moderne elbiler med ladeporten plassert bak på passasjersiden. Hvis en Tesla står og lader på den ene siden av et stolpepar, vil det være veldig vanskelig for en slik bil å parkere og lade på den andre siden - og motsatt.

Det gjelder for eksempel alle bilene på MEB-plattformen (Volkswagen ID.3, ID.4 og kommende ID.5, Cupra Born, Skoda Enyaq og Audi Q4 e-tron), alle Mercedes-Benz’ elbiler i EQ-serien, søsknene Hyundai Ioniq 5 og Kia EV6 og BMWs nye iX og i4. Det gjelder også for noen av de mest vanlige elbilene på veien i Norge, som Volkswagen e-Golf og BMW i3.

Hvis en Tesla står og lader ved en Supercharger-stolpe, er det vanskelig for en ID.3 eller andre med ladeporten på passasjersiden bak å lade samtidig. To ID.3-er samtidig vil dog fungere.

En del populære elbiler har også ladeporten helt i front av bilen, som Kia e-Soul og e-Niro, Hyundai Kona, Renault Zoe og MG ZS EV. Disse vil naturligvis enkelt kunne lade på park-in-ladere, men vil neppe kunne bruke drive-through-laderne uten å stå parkert på tvers. s

Norges mest solgte elbil gjennom tidene, Nissan Leaf, kan ikke lade på Supercharger-nettverket uavhengig av portplassering, da den ikke bruker CCS-standarden for hurtiglading, slik Superchargerne gjør.

Biler med ladeporten foran vil antageligvis ikke kunne bruke parallell-laderne til Tesla uten at de bygges om med lengre kabler.

Disse bilene har port på samme sted som Teslaene

«Mest kompatible» er naturligvis de som har ladeporten plassert på tilnærmet samme sted som Teslas biler. Det er Polestar 2, Volvo XC40 og C40, Hyundai Ioniq (ikke Ioniq 5) og Stellantis-konsernets biler: Citroën e-C4, Peugeot e-208 og e-2008 og Opel Corsa-e og Mokka-e. Disse bør kunne lade både på park-in- og drive-through-superladere uten problemer.

Biler med ladeport foran på passasjersiden bør også kunne lade på drive-through-laderne, bare de parkerer motsatt vei av Teslas biler og bilene over. Det er blant annet Porsche Taycan og søstermodellen Audi e-tron GT.

Slik kan en Taycan og en Tesla begge få ladet på en parallell-Supercharger samtidig. Eksemplet vil også gjelde for eksempelvis Nio ES8 og Audi e-tron GT.

Ting å tenke på

Seniorrådgiver og testansvarlig Ståle Frydenlund i Elbilforeningen, som også er tidligere Tesla-eier, sier det viktigste er å tenke på hvordan du stiller opp bilen din, slik at du ikke blokkerer andre fra å komme til.

– Dersom det ikke skal bli krøll med Tesla-eiere (eller for korte kabler) på stasjoner med parallellparkering, bør biler med ladeporten på høyre side i praksis lade på venstre side av stolpen. I praksis ser det enklest ut på de tradisjonelle stasjonene, der Tesla-eiere rygger inn. Her kan andre modeller med ladeporten foran kjøre rett inn, og ellers bør de fleste klare seg greit. Modeller med ladeport på forskjerm kan få det trangt på disse, dog, sier han til Tek.no.

Hans fremste råd er å forberede seg litt før man drar til en Supercharger for å lade.

– Jeg har mange ganger sett folk på hurtig- og lynladestasjoner som sliter med betaling - enten det er SMS, app eller manglende registrering av RFID. Dette stjeler tid og kan gi lengre køer. Derfor blir det viktig å gjøre seg kjent med appen og legge inn betalingskort på forhånd, slik at du ikke skaper unødig kø og misnøye.

For å komplisere bildet ytterligere, er en del av Teslas ladestasjoner utformet på denne måten, hvor Tesla-biler rygger inn og ladestolpen står bak bilen. Disse vil være godt egnet for biler med ladeporten helt i front, i motsetning til parallellstolpene.