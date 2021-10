Ny iOS 15-funksjon gjør det lettere for elever å jukse

Noen aktiviteter er så gamle som tiden selv. Å jukse ved å skrive av naboelevens prøvesvar er en slik aktivitet, og med en ny iPhone på pulten har det potensielt blitt svært mye lettere å gjøre, ifølge Ubergizmo.

Årets iPhone 13 Pro-generasjon har fått bedre kvalitet på zoomen og i operativsystemet iOS 15 ligger det en spenstig nyhet; tekstgjenkjenning rett fra bildene du tar.

Det betyr at du kan peke på skjermen til sidemannen med telefonen din og fange all teksten - i redigerbar form, klar til å limes inn i ditt eget dokument.

«Genialt» enkelt

I en videosnutt på Twitter vises akkurat hvordan det foregår.

Ett knips av dataskjermen på neste rad - før klipp og lim av innholdet.

Mobilen er ikke alltid velkommen

Det skal likevel sies at mobiltelefoner ofte ikke er særlig velkomne dyr under skoleprøver og eksamener, så det er uvisst hvor sannsynlig eller vanlig problemstillingen vil være for skoler og studier flest.

Samtidig er det en del fag som tillater alle hjelpemidler under prøver og der kan man se for seg at også mobilen - og dermed også iOS 15s nye funksjon - slipper inn.

Apple og iPhoner er forøvrig ikke alene om å ha produkter med tekstgjenkjenning.

Så fort bildet av naboskjermen er tatt kan du enkelt klippe og lime innholdet - for eksempel rett inn i din egen tekst.

Velkjent teknologi på ny plass

Såkalt OCR - optical character recognition - er en relativt gammel teknologi, og både scannere og Apples egne Newton-maskiner fra tidlig nittitall hadde varianter av løsningen.

De senere årene har tekstgjenkjenning via mobilkamera gjort seg gjeldende i oversetterapper som Google Translate og i apper for utvidet virkelighet.

En mengde Android-telefoner, såvel som tredjeparts apper, har også hatt støtte for å lese tekst i bilder. Men når Apple først har lagt til støtten rett i egne menyer kan man vanligvis være sikker på at noen utforsker potensialet grundig. Slik videoen over viser.

